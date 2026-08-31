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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في اجتماع الأربعاء.. بنك كندا في مواجهة مع تداعيات حرب التجارة على الفائدة

بنك كندا
بنك كندا
أ ش أ

يواجه بنك كندا، الأسبوع الجاري، معضلة مألوفة مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ما يلقي بظلال من عدم اليقين على قرار الفائدة المرتقب صدوره بعد غد الأربعاء.

ويحافظ البنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المئة منذ نحو عام، وكان الاقتصاديون يتوقعون بقاءه على هذا المستوى حتى نهاية العام.

غير ان الرسوم الأمريكية الجديدة غيرت المشهد. ففي 22 أغسطس الجاري فرضت واشنطن رسوما بنسبة 50 في المئة على نحو خمسة في المئة من الصادرات الكندية، فيما تستعد أوتاوا لرد مماثل في 8 سبتمبر المقبل، وفقا لوكالة "بي إن إن بلومبرج". كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم أعلى على السيارات وقطع الغيار مطلع 2027.

ويرجح معظم الاقتصاديين أن يبقي البنك على الوضع القائم، في ظل سعيه لقراءة اثر التصعيد التجاري على الأسعار والنشاط الاقتصادي. وتبلغ احتمالات تثبيت الفائدة للمرة السابعة نحو 94 في المئة.

وتظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي نموا هو الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثاني، لكن التوقعات تشير إلى تباطؤ خلال النصف الثاني من العام. ويقول محللون إن عدم اليقين التجاري قد يضغط على الاستثمار والنمو، رغم استقرار التضخم عند ثلاثة في المئة في يوليو.

ويتوقع خبراء أن يميل البنك إلى لهجة تيسيرية، مع الإشارة إلى احتمال خفض الفائدة إذا تبين أن التباطؤ الاقتصادي أعمق من المتوقع.

بنك كندا الولايات المتحدة الفائدة

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