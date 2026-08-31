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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جدل لقاء زعيم المعارضة الإسرائيلية.. عماد الدين أديب: هو اللي جالي الاستوديو

عماد أديب
عماد أديب
هاني حسين

رد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عماد الدين أديب على الجدل المثار حول لقائه بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موضحًا أن اللقاء لم يُجرَ خلال وجوده في إسرائيل، وإنما كان لابيد موجودًا في أحد الاستوديوهات في أبوظبي، وهو من حضر إليه لإجراء الحوار.


وجاء ذلك خلال لقاء عماد الدين أديب مع بودكاست «موعد مع لميس»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، حيث دار نقاش حول زياراته لإسرائيل ولقاءاته بعدد من الشخصيات الإسرائيلية، وما إذا كانت هذه التجارب قد أثرت في قناعاته أو غيرت من وجهة نظره.

 وسألت لميس الحديدي: «مؤخرًا، لما كنت في حوار مع لابيد وقعدت في إسرائيل"ورد أديب: «بس ساعتها لابيد كان في الأستوديو في أبو ظبي هو اللي جالي مجتلوش وسألته لميس الحديدي: «بس حضرتك قعدت أعتقد أسبوع أو 10 أيام في إسرائيل وحاورت الكثير حتى لو "" (Off record).. ده بيغير وجهة نظرك في أمور ما، في قناعات؟»


ورد أديب: «لا بيخليني فاهم، عشان كده لما رجعت وقلت في التليفزيون من سنة ونص: احذروا إسرائيل لن تنسحب، إسرائيل اختارت المناطق الأمنية العازلة، إسرائيل سوف تقوم بضرب إيران، إسرائيل ترى أن العدو الأول هو إيران وليس الأفرع اللي موجودة سواء حزب الله أو الحوثيين أو الحشد الشعبي.. كل اللي قلته ده لاقى في الأول استغراب من اللي أنا بقوله، ثم جاءت الأحداث وأثبتت ذلك».


وأضاف: «مش بقول الكلام ده لأن مثلاً عندي قدرات فذة، لا، لأن رحت للخبر من مصدره.. التعامل مع الخبر.. طب هنفترض إن أنا أسوأ إنسان على ظهر كوكب الأرض وأنا مسؤول عن ثقب الأوزون بسبب اللي عملته ده.. في حد يقدر يشكك في الفيتناميين؟ الفيتناميين كانوا بيحاوروا الأمريكان وقت محادثات باريس وكانت الطائرات الثقيلة الـ B-52 القاذفة تقصف هانوي».


وتابع: «إنتِ تكلمي أي حد، متسألينيش أنا كلمت مين، تسأليني أنا قلت له إيه وإيه الحوار اللي حصل معاه، لكن ممكن جدًا أنا أمارس أكبر جريمة في التاريخ وأنا مبكلمش عدو.. لأ، أنا أحقق سياسة العدو وأنا قاعد في القاهرة أو دمشق أو بيروت في أستوديو بأروج لأفكاره الدنيئة الشريرة».

واستكمل أديب: «الشخص اللي قدامي مش هو اللي بيعكس اللي أنا عايزه، لا، أنا قلت له إيه، هل أنا وافقته على اللي بيقوله؟ هل أنا لم أقارع الحجة بالحجة؟ هل أنا لم أعرض وجهة النظر العربية؟ طيب، إحنا بنتكلم النهارده وفي لبناني بيحاور إسرائيلي، وفي أمريكي بيحاور إيراني، وفي سوري بيحاور إسرائيلي.. فيبدو إن أنا يعني اخترت إن أنا أكون الهدف الوحيد في الحياة يعني».


واختتم: «ده خلاص في الجغرافيا موجود هنا هو في هذه المنطقة، كيف يمكن لي أن أتعامل معه؟ أن أفهم. طب إيران، أنا ضد دولة الولي الفقيه لكن بحاول أفهم إيران دي بتشتغل إزاي بتعرف إيه، يعني أنا بحاول أجيب فيزا أروح إيران».

عماد أديب اخبار التوك شو لميس الحديدي مصر اسرائيل

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