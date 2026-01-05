بحضور عماد أديب .. احتفالية عيد العمال كامل العدد على مسرح البالون

نظم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إحتفالية عيد العمال والتي شارك فيها فرقة رضا للفنون الشعبية، فرقة أنغام الشباب "شباب لايف تيم"، أطفال مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية.

أقيمت إحتفالية عيد العمال تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة چيهان زكي وتوجيهاتها بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية بعدها بدأ الفصل الأول حيث قدمت فرقة أنغام الشباب ميدلي وطني.

وقدم أطفال مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية إستعراض هيلا هيلا غناء فرقة أنغام الشباب "شباب لايف تيم".

كما قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية إستعراض عيد العمال ثم قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية فقرات المراكبي والفلاحين.

واختتمت الإحتفالية بالعرض الغنائي الإستعراضي نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الجديدة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ إستعراضات فرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية، الإعداد الموسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

حضر الإحتفالية الإعلامي القدير عماد الدين أديب، الفنان أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الأستاذ عمرو البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، الإعلامية چيهان الديب والناقد المسرحي محي إبراهيم.