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إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء للعام الدراسي 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلان أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بجنوب سيناء للعام الدراسي 2026

أوائل الابتدائية
أوائل الابتدائية
ايمن محمد

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 1447هـ / 2026م، بعد اعتماد النتيجة رسميًا، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأولياء الأمور؛ تقديرًا لما حققوه من نتائج متميزة تعكس جهودهم طوال العام الدراسي.

وتصدرت الطالبة ريتاح عبد الرؤوف محمد، بمعهد طور سيناء الابتدائي، قائمة الأوائل بحصولها على المركز الأول بمجموع 700 درجة بنسبة 100%، فيما جاء الطالب ياسين إبراهيم السماحي، بمعهد طور سيناء الابتدائي، في المركز الثاني بمجموع 699.5 درجة بنسبة 99.92%، وتساوى معه في المركز الثاني مكرر الطالب مالك عبد الله حلمي، بمعهد طور سيناء النموذجي، بالمجموع والنسبة نفسيهما.

وجاءت الطالبة شروق محمد فريد رفاعي، بمعهد طور سيناء النموذجي، في المركز الثالث بمجموع 699 درجة بنسبة 99.85%، بينما حصل الطالب عبد الله محمد مسعد، بمعهد طور سيناء النموذجي، على المركز الرابع بمجموع 698.5 درجة بنسبة 99.78%، وتساوت معه الطالبة وسم محمد عبد الحليم، بمعهد طور سيناء الابتدائي، لتحصد المركز الرابع مكرر بالمجموع والنسبة نفسيهما.

وفي المركز الخامس، جاءت الطالبة نورسين أحمد عبد العزيز، بمعهد طور سيناء النموذجي، بمجموع 697 درجة بنسبة 99.52%، فيما حصل الطالب آدم أمجد معروف، بمعهد طور سيناء النموذجي، على المركز السادس بمجموع 695.5 درجة بنسبة 99.25%، وتساوت معه الطالبتان ياسمينا سامح إبراهيم وفريدة محمد ذكي، من معهد طور سيناء النموذجي، لتحصلا على المركز السادس مكرر بالنسبة والمجموع نفسيهما.

ومن جانبه، هنأ الدكتور مصطفى نجيب محمود، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، الطلاب الأوائل وجميع الناجحين وأسرهم، مشيدًا بما بذلوه من جهد واجتهاد خلال العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية قد أعلن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية لعام 2026، عقب اعتمادها من أيمن عبد الغني، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على دعم الطلاب المتفوقين وتحفيزهم على مواصلة التميز العلمي والأكاديمي.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال natiga.azhar.eg⁠�.

جنوب سيناء أوائل الشهادة الابتدائية المنطقة الأزهرية

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