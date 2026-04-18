حزن يخيم على سانت كاترين.. الأهالي يتكاتفون لانتشال جثمان شاب غرق ببحيرة فرش إيليا

ودّع أهالي مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، الشاب جمعة أحمد فتيح، أحد العاملين بكافتيريا في منطقة فرش ايليا، إثر وفاته غرقًا داخل بحيرة فرش إيليا، أثناء محاولته الاستحمام.

وتشير التفاصيل إلى أن الشاب نزل إلى البحيرة، إلا أنه واجه صعوبة في السباحة بسبب طبيعة القاع الطيني، خاصة بعد امتلاء البحيرة بمياه السيول والأمطار، ما أدى إلى تعثره واحتجازه في القاع وعدم تمكنه من الخروج.

وفور وقوع الحادث، تجمّع عدد من الأهالي في محيط البحيرة، وبدأوا محاولات البحث، بالتزامن مع تحرك الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع البلاغ، حيث انتقل رئيس مدينة سانت كاترين، مبروك الغمريني، لمتابعة الموقف ميدانيًا، برفقة الجهات المعنية.

واستعان الأهالي بغواصين من مدينة دهب، الذين نجحوا في انتشال الجثمان بعد جهود مكثفة، وسط حالة من الحزن التي خيّمت على المدينة.

وأعرب أهالي سانت كاترين عن تقديرهم لكل من ساهم في التعامل مع الحادث منذ لحظاته الأولى وخاصة اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء مشيدين بسرعة الاستجابة والتعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.

كما ثمّن الأهالي متابعة النائب حسين موسى، الذي تواصل مع الجهات المختصة لتيسير الإجراءات، إلى جانب جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، والأجهزة الأمنية بقسم شرطة سانت كاترين، لما أبدوه من سرعة تحرك وتعامل مهني مع الواقعة.

وأشاد الأهالي بالدور البارز لأبناء قبيلة الجبالية، الذين أظهروا تماسكًا وتكاتفًا خلال الأزمة، فضلًا عن مساهمات أبناء القبائل الأخرى، ومن بينهم وحيد محمد من قبيلة المزينة، في دعم جهود البحث والإنقاذ.

وأكد الأهالي أن الحادث الأليم، رغم قسوته، عكس صورة إيجابية من التلاحم المجتمعي وروح التعاون في مواجهة الأزمات.