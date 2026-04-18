أبو العينين بملتقى توظيف جامعة القاهرة: ربط التعليم بالصناعة بالبحث العلمي يحدث نهضة كبرى
الأزهر: التماسك الأسري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي ومواجهة التحديات المعاصرة
مشاهد صادمة من واشنطن.. ترامب يصرخ في وجه فريقه خلال أزمة إيران
"معلومات الوزراء" يصدر مؤشرا جديدا عن حماية الطفولة من مخاطر الإنترنت
وزير التعليم العالي: تغيير البرامج الدراسية لتلبي متطلبات سوق العمل
بعد مد فترة التقديم.. كيفية تلقى طلبات السكن البديل وأهم المستندات
الرئيس السيسي يستقبل سكرتير عام “الإيكاو” ويبحثان تطوير قطاع الطيران المدني
رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد
130شركة توفر 5000 فرصة عمل بملتقى توظيف جامعة القاهرة
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
محافظات

حزن يخيم على سانت كاترين.. الأهالي يتكاتفون لانتشال جثمان شاب غرق ببحيرة فرش إيليا

الشاب جمعة احمد فتيح
الشاب جمعة احمد فتيح
ايمن محمد

ودّع أهالي مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء، الشاب جمعة أحمد فتيح، أحد العاملين بكافتيريا في منطقة فرش ايليا، إثر وفاته غرقًا داخل بحيرة فرش إيليا، أثناء محاولته الاستحمام.

وتشير التفاصيل إلى أن الشاب نزل إلى البحيرة، إلا أنه واجه صعوبة في السباحة بسبب طبيعة القاع الطيني، خاصة بعد امتلاء البحيرة بمياه السيول والأمطار، ما أدى إلى تعثره واحتجازه في القاع وعدم تمكنه من الخروج.

وفور وقوع الحادث، تجمّع عدد من الأهالي في محيط البحيرة، وبدأوا محاولات البحث، بالتزامن مع تحرك الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع البلاغ، حيث انتقل رئيس مدينة سانت كاترين، مبروك الغمريني، لمتابعة الموقف ميدانيًا، برفقة الجهات المعنية.

واستعان الأهالي بغواصين من مدينة دهب، الذين نجحوا في انتشال الجثمان بعد جهود مكثفة، وسط حالة من الحزن التي خيّمت على المدينة.

وأعرب أهالي سانت كاترين عن تقديرهم لكل من ساهم في التعامل مع الحادث منذ لحظاته الأولى وخاصة اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء  مشيدين بسرعة الاستجابة والتعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي.

كما ثمّن الأهالي متابعة النائب حسين موسى، الذي تواصل مع الجهات المختصة لتيسير الإجراءات، إلى جانب جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة جنوب سيناء، والأجهزة الأمنية بقسم شرطة سانت كاترين، لما أبدوه من سرعة تحرك وتعامل مهني مع الواقعة.

وأشاد الأهالي بالدور البارز لأبناء قبيلة الجبالية، الذين أظهروا تماسكًا وتكاتفًا خلال الأزمة، فضلًا عن مساهمات أبناء القبائل الأخرى، ومن بينهم وحيد محمد من قبيلة المزينة، في دعم جهود البحث والإنقاذ.

وأكد الأهالي أن الحادث الأليم، رغم قسوته، عكس صورة إيجابية من التلاحم المجتمعي وروح التعاون في مواجهة الأزمات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

المتهم

فتح عيادة ونصب على المرضى.. القبض على الطبيب المزيف بمدينة نصر

عروس المنوفية

وصول المتهم وأسرة كريمة عروس المنوفية إلي محكمة شبين الكوم لبدء رابع جلسات المحاكمة

الدولار

خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 4 ملايين جنيه

بالصور

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..5 صور لـ شيرين عبد الوهاب

بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب
بعد رجوعها بـ "عايزة اشكى "..10 صور لـ شيرين عبد الوهاب

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

