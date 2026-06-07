تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تفقد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بإدارة أولاد صقر التعليمية للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات والتأكد من انتظام سير العمل داخل اللجان في أجواء هادئة وآمنة.

رافق وكيل أول الوزارة خلال الجولة مصطفى الحسيني مدير عام إدارة أولاد صقر التعليمية حيث تابع سير امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء واطمأن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب لامتحاناتهم.

وشملت الجولة تفقد لجان مدارس أحمد عرابي للتعليم الأساسي ومنشأة ناصر للتعليم الأساسي وعمر بن الخطاب للتعليم الأساسي حيث حرص وكيل أول الوزارة على التحاور مع عدد من الطلاب والطالبات للتأكد من مناسبة مستوى الامتحان وعدم خروجه عن المقرر الدراسي.

وأكد محمد رمضان أهمية توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان مع مراعاة التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة والحفاظ على النظافة العامة بما يضمن توفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر كما اطمأن على جودة طباعة أوراق الأسئلة ووضوحها.

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة مراجعة جميع بيانات الطلاب بدقة والتأكد من توقيع الملاحظين على تكت أسماء الطلاب الموجود بأوراق الإجابة كما أكد حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين مع منع تجمعات أولياء الأمور بمحيط اللجان حفاظاً على انتظام العملية الامتحانية.

وأوضح أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بانتظام على مستوى المحافظة في يومها الثالث حيث أدى اليوم 145104 طالب وطالبة امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء داخل 824 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات مؤثرة على سير الامتحانات حتى الآن مؤكداً استمرار التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.