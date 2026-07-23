فرصة لطلاب الإعدادية | انطلاق تنسيق مدارس التمريض 2026.. تفاصيل المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن الانطلاق الرسمي لـتنسيق مدارس التمريض للعام الدراسي 2026/2027، وبدء استقبال طلبات الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لها، وتأتي هذه الخطوة في إطار المرحلة الأولى للقبول التي فتحت أبوابها خصيصاً للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع مرتفع يتراوح بين 280 و260 درجة.

التقديم لمدارس التمريض 2026

وعن التقديم لمدارس التمريض 2026، أوضحت الهيئة أن التقديم لمدارس التمريض 2026 يتم إلكترونيًا فقط، ولن يتم قبول أي طلبات ورقية أو يدوية، مشيرة إلى أن باب التسجيل تم فتحه عبر الروابط الإلكترونية المخصصة لكل مدرسة، خلال الفترة المحددة من الأحد 19 يوليو 2026 الساعة 11 مساءً وحتى الثلاثاء 21 يوليو 2026 الساعة 11 مساءً.

وأكدت الهيئة أنه حال عدم اكتمال الأعداد المطلوبة ببعض المدارس، سيتم إعادة فتح باب التقديم مرة أخرى وإعلان المدارس التي يتوافر بها أماكن شاغرة خلال الأسبوع الثاني من بدء إجراءات القبول.

كما أوضحت أنه يتم تحصيل مبلغ 150 جنيهًا مقابل فتح ملف الطالب عند تقديم المستندات داخل المدرسة، مشددة على أن قيمة الملف والمبلغ المسدد لا يتم استردادهما حال عدم قبول الطالب أو الطالبة.

التقديم الإلكتروني لمدارس التمريض الخاصة 2026

وعن التقديم الإلكتروني لمدارس التمريض الخاصة 2026، فإنه يتم التقديم من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية التي تحددها المدرسة أو الجهة المشرفة، مع ضرورة إدخال بيانات الطالب بدقة ومراجعتها قبل إرسال الطلب، والتأكد من توافقها مع المستندات الرسمية، لتجنب رفض الطلب أو تعطيل إجراءات القبول، وتشمل خطوات التقديم الإلكتروني:

ـ الدخول على موقع وزارة الصحة (اضغط هنـــــــــــا)

ـ تسجيل بيانات الطالب الشخصية

ـ رفع أو تجهيز المستندات المطلوبة وفقًا لتعليمات المدرسة

ـ متابعة المواعيد الخاصة بالاختبارات والمقابلات الشخصية

ـ الكشف الطبي حال اجتياز المراحل الأولى

وحذرت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، من التعامل مع أي جهات غير رسمية تدعي قدرتها على ضمان القبول مقابل مبالغ مالية، مشددة على أن جميع إجراءات التقديم والقبول تتم فقط عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

التقديم لمدارس التمريض الخاصة

وعن التقديم لمدارس التمريض الخاصة، فإنها ضمن بدائل الثانوية العامة، وتوفر دراسة متخصصة تؤهل الطلاب للعمل في قطاع الرعاية الصحية بعد استكمال مراحل التدريب والتعليم.

وحددت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عددًا من الشروط الأساسية للقبول بمدارس التمريض 2026، والتي تشمل:

ـ الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في عام التقديم نفسه أو ما يعادلها.

ـ تقديم ما يثبت معادلة الشهادة إذا كانت صادرة من جهة أخرى.

ـ دراسة اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

ـ أن يكون الطالب من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

ـ عدم زواج الطالبات طوال فترة الدراسة، ويترتب على مخالفة ذلك الفصل النهائي.

ـ توقيع ولي الأمر على إقرار بأن القبول النهائي لا يتم إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات وإعلان النتائج الرسمية.

معايير القبول واختبارات مدارس التمريض 2026

وفيما يخص معايير القبول واختبارات مدارس التمريض 2026، أوضحت الهيئة أن القبول يتم وفقًا لترتيب أعلى المجاميع في الشهادة الإعدادية، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة والكثافات المحددة داخل الفصول.

ويتراوح عدد الطلاب المقبولين بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبًا، بينما تستوعب بعض المدارس فصلين بعدد يتراوح بين 50 و60 طالبًا، ومن بينها:

ـ دمنهور التعليمي.

ـ شبين الكوم التعليمي.

ـ المطرية التعليمي.

ـ أحمد ماهر التعليمي.

ـ معهد القلب القومي.

ـ معهد الكبد بحميات إمبابة.

اختبارات مدارس التمريض 2026

وعن اختبارات مدارس التمريض 2026، فإنه يخضع الطلاب المتقدمون لعدد من الاختبارات قبل إعلان القبول النهائي، وتشمل:

ـ اختبار قدرات تحريري في اللغة العربية ويتضمن الإملاء.

ـ اختبار في اللغة الإنجليزية.

ـ اختبار في الحاسب الآلي.

ويشترط الحصول على نسبة نجاح لا تقل عن 70% في كل مادة، ويؤدي الرسوب في أي اختبار إلى استبعاد الطالب من إجراءات القبول، كما يخضع المتقدمون لكشف هيئة لقياس عدد من المعايير، أبرزها:

ـ التناسق الجسدي والمظهر العام.

ـ سرعة الملاحظة والاستجابة.

ـ مهارات التواصل واللباقة.

ـ سلامة النطق.