فتح باب التقديم لمدارس التمريض بمحافظة المنوفية

أعلن اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من غداً الاثنين الموافق 20 يوليو الجاري وحتى الخميس الموافق 30 يوليو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تسهم في دعم وتطوير المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو مصطفى مدير مديرية الصحة بالمنوفية أن التقديم متاح لحملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للقبول الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار العناصر الأكثر تميزًا وكفاءة، مشيرًا إلى أن مدارس التمريض بالمحافظة يبلغ عددها 14 مدرسة موزعة على مختلف المراكز الإدارية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات وفقًا للطاقة الاستيعابية المقررة لكل مدرسة ، مشيراً إلى أن اختبارات القبول ستشمل ( اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي )، على أن تُعقد يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026 بنسبة نجاح لاتقل عن 70 % بكل مادة ، فيما يبدأ توقيع كشف السمات الشخصية ( الهيئة ) ، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 13 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس 2026، بمدرسة تمريض شبين الكوم بنين خلف مديرية الصحة ، على أن يتم توقيع الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ( كشف نظر – باطنة – مخدرات – لياقة طبية ) للمقبولين فقط ، مؤكدًا أنه لن يتم قبول أي استثناءات خارج الضوابط المقررة، وأن الحد الأدنى للقبول سيتم الإعلان عنه عقب الانتهاء من أعمال التنسيق وفقًا للمجاميع وعدد المتقدمين والطاقة الاستيعابية للمدارس.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالقطاع الصحي والاستثمار في العنصر البشري، باعتبار التمريض أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الصحية، مؤكدًا استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الصحية بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الكوادر التمريضية المؤهلة لخدمة أبناء المحافظة.