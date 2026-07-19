قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تستحوذ على طائرة تجسس للجيش الأمريكي
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة.. صور
60 دقيقة | ضغط متواصل من إسبانيا وصمود أرجنتيني في نهائي المونديال
ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟
عدوان جديد .. جيش الاحتلال يستهدف مزرعة في بريف القنيطرة السورية بالمدفعية
أحمد موسى يهاجم حكم نهائي كأس العالم: فاسد.. والضرب والمصارعة شغالة
مبلغ ضخم.. اتحاد جدة يتقدم بعرض للأهلي لضم إمام عاشور
حريق ضخم على ساحل البحر المتوسط يجبر الفرنسيين على الهروب من منازلهم
عميد علوم الأزهر يدرب الأئمة والوعاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة.. صور
من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك
إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
الأهلي يقرر إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا في معسكر إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نقابة الممثلين تدعو أعضاءها لوقفة احتجاجية دعماً لقانون حق الأداء العلني| خاص

أشرف زكي
أشرف زكي
محمد نبيل

علم "صدى البلد" من مصدر خاص أن نقابة المهن التمثيلية تستعد لدعوة أعضائها إلى وقفة احتجاجية تضامناً مع المطالبات بتفعيل قانون حق الأداء العلني، وذلك في ظل تصاعد الجدل الدائر بين الفنانين ومنتجي الأعمال الفنية حول هذا الملف خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي، وشهدت حضوراً كبيراً من نجوم الفن، من بينهم يحيى الفخراني وليلى علوي وإلهام شاهين، إلى جانب الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال، الذي يقود الملف داخل البرلمان مطالباً بتفعيل نصوص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بما يضمن حصول الفنانين على مقابل مادي عادل عند إعادة عرض أو استغلال أعمالهم.

وكانت النقابة قد أكدت في وقت سابق دعمها الكامل لتفعيل الحق، مشددة على أن المطالبة لا تستهدف خلق صدام مع المنتجين، وإنما تطبيق ما ينص عليه القانون بالفعل، أسوة بما هو معمول به في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المغرب العربي.وشهدت احتفالية مرور ثلاث سنوات على افتتاح دار رعاية كبار الفنانين العديد من الرسائل المهمة، كان أبرزها إعلان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، انتهاء الأزمة التي نشبت مؤخرًا مع الفنان منير مكرم، وعودته إلى مجلس النقابة، إلى جانب كشفه عن تعرض الفنانة القديرة فادية عكاشة لوعكة صحية، متمنيًا لها الشفاء العاجل.
 

وأكد أشرف زكي، خلال كلمته في الاحتفالية، أن الخلاف الذي وقع مؤخرًا أصبح من الماضي، مشيرًا إلى تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الفنان منير مكرم داخل نقابة المهن التمثيلية، وما يقدمه من جهود لخدمة زملائه الفنانين.
 

وقال نقيب المهن التمثيلية إنه لا يمكن إنكار المجهود الكبير الذي يبذله منير مكرم، مضيفًا أنه رغم استيائه من الموقف الأخير الذي شهدته أروقة نادي النقابة، فإن الأمور انتهت، مؤكدًا أن روح المحبة والتسامح هي التي تجمع أبناء الوسط الفني، وأن صفحة الخلافات قد طويت.

أشرف زكي نقابة المهن التمثيلية نقابة المهن التمثيلية بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر الذهب الآن

تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الاسواق

تراجع كبير يضرب أكثر من 10 سلع غذائية أساسية .. تعرف على أسعار السلع اليوم

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في مصر

أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم في مصر

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد