نقابة الممثلين تدعو أعضاءها لوقفة احتجاجية دعماً لقانون حق الأداء العلني| خاص

علم "صدى البلد" من مصدر خاص أن نقابة المهن التمثيلية تستعد لدعوة أعضائها إلى وقفة احتجاجية تضامناً مع المطالبات بتفعيل قانون حق الأداء العلني، وذلك في ظل تصاعد الجدل الدائر بين الفنانين ومنتجي الأعمال الفنية حول هذا الملف خلال الأيام الماضية.



وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لسلسلة من الاجتماعات التي عقدتها النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي، وشهدت حضوراً كبيراً من نجوم الفن، من بينهم يحيى الفخراني وليلى علوي وإلهام شاهين، إلى جانب الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال، الذي يقود الملف داخل البرلمان مطالباً بتفعيل نصوص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بما يضمن حصول الفنانين على مقابل مادي عادل عند إعادة عرض أو استغلال أعمالهم.



وكانت النقابة قد أكدت في وقت سابق دعمها الكامل لتفعيل الحق، مشددة على أن المطالبة لا تستهدف خلق صدام مع المنتجين، وإنما تطبيق ما ينص عليه القانون بالفعل، أسوة بما هو معمول به في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المغرب العربي.وشهدت احتفالية مرور ثلاث سنوات على افتتاح دار رعاية كبار الفنانين العديد من الرسائل المهمة، كان أبرزها إعلان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، انتهاء الأزمة التي نشبت مؤخرًا مع الفنان منير مكرم، وعودته إلى مجلس النقابة، إلى جانب كشفه عن تعرض الفنانة القديرة فادية عكاشة لوعكة صحية، متمنيًا لها الشفاء العاجل.



وأكد أشرف زكي، خلال كلمته في الاحتفالية، أن الخلاف الذي وقع مؤخرًا أصبح من الماضي، مشيرًا إلى تقديره الكبير للدور الذي يقوم به الفنان منير مكرم داخل نقابة المهن التمثيلية، وما يقدمه من جهود لخدمة زملائه الفنانين.



وقال نقيب المهن التمثيلية إنه لا يمكن إنكار المجهود الكبير الذي يبذله منير مكرم، مضيفًا أنه رغم استيائه من الموقف الأخير الذي شهدته أروقة نادي النقابة، فإن الأمور انتهت، مؤكدًا أن روح المحبة والتسامح هي التي تجمع أبناء الوسط الفني، وأن صفحة الخلافات قد طويت.