العرض الأحمر يتفوق ماليًا.. خيتافي ينافس الأهلي على ضم منصف بقرار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول نادي خيتافي الإسباني في منافسة قوية مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، لاعب دينامو زغرب الكرواتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي الناديين لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكدت التقارير أن إدارة خيتافي كثفت تحركاتها خلال الساعات الماضية، وبدأت خطواتها الرسمية للتفاوض مع اللاعب، حيث تستعد لتقديم عرض مغرٍ لإقناعه بالانتقال إلى الدوري الإسباني، مستغلة رغبتها في تدعيم هجوم الفريق بعناصر تمتلك قدرات تهديفية وخبرة على المستوى الأوروبي.

وأضافت التقارير أن النادي الأهلي لا يزال يحتفظ بأفضلية واضحة في سباق التعاقد مع المهاجم الجزائري من الناحية المالية، بعدما قدم عرضًا يعد الأعلى بين جميع العروض المقدمة للاعب حتى الآن.

وأشارت إلى أن العرض المقدم من الأهلي يتضمن حصول منصف بقرار على راتب سنوي يصل إلى مليون و700 ألف دولار، وهو رقم يفوق العرض الذي يستعد خيتافي لتقديمه، الأمر الذي يمنح النادي المصري أفضلية كبيرة في المفاوضات مع اللاعب ووكيله.

وأوضحت التقارير أن مسؤولي الأهلي يواصلون اتصالاتهم مع إدارة دينامو زغرب من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قيمة الصفقة، بالتوازي مع التفاوض مع اللاعب على البنود الشخصية، في ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء في حسم الصفقة خلال أقرب وقت ممكن، لتدعيم الخط الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد.

واختتمت التقارير بالإشارة إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في مستقبل منصف بقرار، في ظل المنافسة المشتعلة بين الأهلي وخيتافي، مع ترقب موقف اللاعب النهائي، سواء بخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني أو الانتقال إلى الأهلي، الذي يتمسك بإتمام الصفقة ويعول على تفوقه المالي لحسمها.