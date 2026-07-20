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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صفقة سوبر وتعثر استعادة أكرم توفيق| ماذا يحدث فى الأهلي؟

أكرم توفيق
أكرم توفيق
القسم الرياضي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الساعات الأخيرة شهدت تحركات من جانب مسؤولي القلعة الحمراء لاستطلاع موقف نادي إنبي من إمكانية التعاقد مع لاعب خط الوسط حامد عبد الله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة الإدارة لتدعيم هذا المركز قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن الاتصالات التي جرت حتى الآن جاءت في إطار "جس النبض" والاستفسار عن المطالب المالية لنادي إنبي، دون الدخول في مفاوضات رسمية أو تقديم عرض نهائي، مؤكدًا أن إدارة الأهلي تضع اللاعب ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم خط الوسط.
وأضاف المصدر أن تحرك الأهلي نحو دراسة التعاقد مع حامد عبد الله جاء بعد تعقد المفاوضات الخاصة باستعادة أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الناديين لم تشهد تقدمًا ملموسًا حتى الآن.
وأكد أن إدارة الأهلي اصطدمت بالمطالب المالية التي حددها نادي الشمال القطري للموافقة على رحيل أكرم توفيق، وهو ما دفع لجنة التخطيط والإدارة الرياضية إلى فتح ملفات بديلة تحسبًا لعدم التوصل إلى اتفاق.

وأشار المصدر إلى أن حامد عبد الله يحظى بإعجاب داخل الأهلي، في ظل المستويات التي قدمها مع إنبي، إلى جانب صغر سنه وقدرته على التطور، وهو ما يتماشى مع سياسة النادي في التعاقد مع عناصر تمتلك الجودة الفنية وقادرة على خدمة الفريق لسنوات طويلة.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ملف تدعيم خط الوسط لا يزال مفتوحًا، وأن الأهلي سيواصل دراسة جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي، بما يضمن التعاقد مع اللاعب الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

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