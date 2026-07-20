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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ننشر مصروفات كليات وبرامج جامعة الجلالة الأهلية

جامعدة الجلالة
جامعدة الجلالة
نهلة الشربيني

نظمت جامعة الجلالة مؤتمرًا صحفيًا موسعًا برعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، وبمشاركة عدد من قياداتها، لاستعراض أبرز الإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها قبل ست سنوات، إلى جانب الإعلان عن ملامح خطتها الاستراتيجية للفترة المقبلة

كما تناول المؤتمر استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، واستعرض منظومة القبول، والبرامج الأكاديمية، والمنح الدراسية، والأنشطة الطلابية، والخدمات المقدمة للطلاب، إلى جانب رؤية الجامعة للتوسع في التعاون مع المؤسسات الصناعية والبحثية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل.

برامج الجامعة والمصروفات الدراسية

مجال هندسة الحاسب – 80 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية:

- برنامج هندسة الحاسب.

- برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

مجال الإنتاج الإعلامي – 52,500 جنيه بخلاف الرسوم الإدارية:

- برنامج الإنتاج التلفزيوني.

- برنامج الإنتاج الإعلاني.

برنامج الطب والجراحة: 155 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية.

برنامج العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية.

مجال العلوم الإدارية – 48 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية:

- إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- نظم معلومات الأعمال.

- إدارة المنشآت السياحية والضيافة.

- التسويق.

- التكنولوجيا المالية.

برامج الشهادة المزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا وجامعة الجلالة – 240,900 جنيه:

- إدارة الأعمال.

- نظم معلومات الحاسوب.

- التسويق.

- إدارة الأعمال (إدارة الأعمال الرياضية).

مجال العلوم الأساسية – 50 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية:

- التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

- جيولوجيا البترول والتعدين.

- علوم وتكنولوجيا النانو.

مجال العلوم الصحية التطبيقية – 45 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية:

- تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي.

- تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- تكنولوجيا تصنيع الأسنان.

- تكنولوجيا التخدير والرعاية المركزة.

- تقنيات العلاج التنفسي.

مجال العلوم الصيدلية – 100 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية:

- برنامج دكتور الصيدلة (الصيدلة الإكلينيكية).

مجال العلوم الهندسية – 80 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية:

- التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

- الميكاترونيات والأتمتة الصناعية.

- هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة.

- هندسة المواد والتصنيع.

- الهندسة الكهربائية (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا وجامعة الجلالة).

مجال الفنون والتصميم – 52,500 جنيه بخلاف الرسوم الإدارية:

- تصميم الجرافيك.

- التصميم الداخلي.

- تصميم الموضة والنسيج.

- الرسوم المتحركة.

برنامج طب الأسنان: 125 ألف جنيه.

برنامج علوم التمريض: 45 ألف جنيه.

مجال علوم الحاسب – 75 ألف جنيه بخلاف الرسوم الإدارية:

- المعلوماتية الطبية الحيوية.

- علوم الحاسب.

- علوم الذكاء الاصطناعي.

- هندسة البرمجيات (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا وجامعة الجلالة) – 259,200 جنيه.

- تقنية الرسومات المعلوماتية (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا وجامعة الجلالة) – 259,200 جنيه.

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية – 54 ألف جنيه:

- اللغة اليابانية.

- علم النفس الاجتماعي.

برنامج علم النفس (شهادة مزدوجة مع جامعة ولاية أريزونا وجامعة الجلالة): 240,900 جنيه بخلاف الرسوم الإدارية.

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