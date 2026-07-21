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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حر شديد ونشاط للرياح.. تحذير من طقس اليوم الثلاثاء 21 يوليو

الأرصاد
الأرصاد
قسم الخدمات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026.

وتشهد البلاد استمراراً في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، كما يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلاً للحرارة رطباً ليلاً.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم (العظمى والمحسوسة)

  • القاهرة الكبرى: 38 درجة عظمى / 40 درجة محسوسة
  • الوجه البحري: 37 درجة عظمى / 39 درجة محسوسة
  • السواحل الشمالية الغربية: 32 درجة عظمى / 35 درجة محسوسة
  • السواحل الشمالية الشرقية: 35 درجة عظمى / 38 درجة محسوسة
  • شمال الصعيد: 41 درجة عظمى / 43 درجة محسوسة
  • جنوب الصعيد: 45 درجة عظمى / 46 درجة محسوسة
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الظواهر الجوية والتحذيرات

  1. الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية صباحاً (من 4 إلى 8 صباحاً) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وكانت كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
  2. نشاط الرياح اضطراب الملاحة:
    • تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 إلى 35 كم/س على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات الليل في المناطق المكشوفة.
    • قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.
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  • تنشط الرياح على بعض شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 إلى 2 متر.
  1. فرص أمطار خفيفة: تتهيأ فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

متوسط نسب الرطوبة المتوقعة

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى ليلاً (85-80%) / الصغرى نهاراً (40-35%).
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  • السواحل الشمالية: العظمى ليلاً (95-90%) / الصغرى نهاراً (55-50%).
  • شمال الصعيد: العظمى ليلاً (60-50%) / الصغرى نهاراً (30-20%).
  • جنوب الصعيد: العظمى ليلاً (35-30%) / الصغرى نهاراً (15-10%).

طقس الأسبوع الحالي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والأجواء المسيطرة بدءاً من غدٍ الأحد 19 يوليو وحتى الخميس 23 يوليو 2026. 

الأرصاد

وتشهد البلاد ارتفاعاً طفيفاً ومؤقتاً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن المعدلات المقاسة في الظل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، لتتحول إلى شديدة الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحارة رطبة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع

الشبورة المائية: حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

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نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على فترات متقطعة في أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء 21 يوليو وحتى الخميس 23 يوليو 2026.

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