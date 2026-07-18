طقس الأسبوع الحالي.. «الأرصاد» تحذر من رطوبة شديدة وشبورة كثيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة والأجواء المسيطرة بدءاً من غدٍ الأحد 19 يوليو وحتى الخميس 23 يوليو 2026.

وتشهد البلاد ارتفاعاً طفيفاً ومؤقتاً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن المعدلات المقاسة في الظل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، لتتحول إلى شديدة الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، وحارة رطبة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع

الشبورة المائية: حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط الرياح: تنشط الرياح أحياناً على فترات متقطعة في أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بدءاً من يوم الثلاثاء 21 يوليو وحتى الخميس 23 يوليو 2026.

خريطة درجات الحرارة (العظمى والمحسوسة) في الظل

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المقاسة في الظل على مدار الأسبوع كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى تتراوح بين 37 و38 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 39 و40 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى مستقرة بين 31 و32 درجة، والمحسوسة تسجل ما بين 34 و35 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين 39 و41 درجة، والمحسوسة تقفز إلى 41 و43 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح بين 43 و44 درجة، بينما تسجل المحسوسة ذروتها بين 44 و45 درجة مئوية.

جدول تفصيلي لدرجات الحرارة من الأحد إلى الخميس:

المنطقة الأحد 19 يوليو الإثنين 20 يوليو الثلاثاء 21 يوليو الأربعاء 22 يوليو الخميس 23 يوليو القاهرة والوجه البحري 37 عظمى / 39 محسوسة 37 عظمى / 39 محسوسة 37 عظمى / 39 محسوسة 37 عظمى / 39 محسوسة 38 عظمى / 40 محسوسة السواحل الشمالية 32 عظمى / 35 محسوسة 32 عظمى / 35 محسوسة 31 عظمى / 34 محسوسة 32 عظمى / 35 محسوسة 32 عظمى / 35 محسوسة شمال الصعيد 40 عظمى / 42 محسوسة 41 عظمى / 43 محسوسة 39 عظمى / 41 محسوسة 39 عظمى / 41 محسوسة 40 عظمى / 42 محسوسة جنوب الصعيد 44 عظمى / 45 محسوسة 44 عظمى / 45 محسوسة 43 عظمى / 44 محسوسة 43 عظمى / 44 محسوسة 43 عظمى / 44 محسوسة

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين وسائقي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (من الظهر وحتى العصر)، مع الإكثار من تناول السوائل والمياه لتعويض الرطوبة العالية.