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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حكم نهائي مونديال 2026 يعود إلى الواجهة بسبب واقعة اعتقال.. ما القصة؟

حكم نهائي كأس العالم
حكم نهائي كأس العالم
أحمد أيمن

أعاد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش لإدارة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا الأنظار إلى واقعة مثيرة للجدل ارتبطت باسمه قبل سنوات، رغم عدم توجيه أي اتهامات جنائية إليه في نهاية المطاف.

ويُعد فينتشيتش أحد أبرز الحكام في أوروبا، إذ أوكل إليه "فيفا" قيادة المباراة النهائية المقررة على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، بمساعدة مواطنيه توماش كلانتشنيك وأندراز كوفاسيتش، بينما يتولى الأردني أدهم مخادمة مهمة الحكم الرابع.

ولدى الحكم السلوفيني ذكريات خاصة مع المنتخب الأرجنتيني، بعدما أدار المباراة الافتتاحية لـ"التانغو" في كأس العالم 2022، والتي انتهت بخسارة مفاجئة أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، قبل أن يواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره ويتوج باللقب العالمي.

 

اعتقال حكم نهائي كأس العالم 

اسم فينتشيتش لم يرتبط فقط بالمباريات الكبرى، إذ تعرض في عام 2020 لموقف صعب عندما احتجزته الشرطة خلال مداهمة في مدينة بييلينا بالبوسنة والهرسك استهدفت شبكة يشتبه في تورطها بالدعارة والاتجار بالمخدرات والأسلحة. 

وخلال العملية الأمنية عُثر على عدد من الأشخاص داخل الموقع، إلى جانب كميات من الكوكايين، وأسلحة نارية، ومبالغ مالية نقدية.

الحكم السلوفيني نفى منذ البداية أي صلة له بتلك الأنشطة، مؤكدًا أنه لبّى دعوة لتناول الغداء دون أن يعلم طبيعة المكان أو الأشخاص الموجودين فيه، واصفًا ما حدث بأنه "أكبر خطأ" ارتكبه في حياته، لأنه وجد نفسه في المكان الخطأ والتوقيت الخطأ، كما أوضح أن مداهمة الشرطة فاجأته مثل بقية الحاضرين.

وتحدثت تقارير آنذاك عن وجوده على مائدة تضم تيغانا ماكسيموفيتش، التي كانت من بين المشتبه في ارتباطهم بالشبكة، وهو ما أدى إلى إدراج اسمه ضمن التحقيقات الأولية، قبل أن يتم الإفراج عنه دون توجيه أي اتهام رسمي بحقه. 

كما أعلن الاتحاد السلوفيني لكرة القدم دعمه الكامل للحكم، مؤكدًا ثقته في نزاهته وأنه لم يرتكب أي مخالفة.

اليوم، يعود فينتشيتش إلى دائرة الأضواء من بوابة أهم مباراة في عالم كرة القدم، حيث يأمل في إدارة نهائي المونديال بنجاح، ليطوي صفحة الجدل القديم ويضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته التحكيمية.

 

موعد نهائي كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، لحسم هوية بطل النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 هو غدا الأحد 19 يوليو 2026، بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسوف يتم بث نهائي المونديال عبر beIN SPORTS MAX.، وخصصت الشبكة قنوات beIN SPORTS MAX 1 وbeIN SPORTS MAX 2 وbeIN SPORTS MAX 3 وbeIN SPORTS MAX 4 بتعليق عربي، بينما يأتي على beIN SPORTS MAX 5 بتعليق إنجليزي وbeIN SPORTS MAX 6 بتعليق فرنسي.

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