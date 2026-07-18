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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم

إنجلترا ضد فرنسا
إنجلترا ضد فرنسا
إسراء أشرف

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء السبت، إلى ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، الذي يحتضن مواجهة إنجلترا وفرنسا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم 2026.

ويسعى المنتخبان لإنهاء مشوارهما في البطولة بأفضل صورة ممكنة، بعدما توقف حلم بلوغ النهائي عند محطة الدور نصف النهائي، لتصبح الميدالية البرونزية الهدف الأخير لكل منهما.

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم

تقام المباراة يوم السبت 18 يوليو، وتنطلق في تمام:

- 10:00 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر.

- 12:00 منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية وقطر (فجر الأحد).

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر شبكة beIN SPORTS MAX، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويترقب الجمهور مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أبرز المنتخبات الأوروبية، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، رغم ابتعاده عن سباق اللقب.

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا فرنسا إنجلترا كأس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026

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