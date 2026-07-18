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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة والعظمي بالقاهرة تسجل 37 درجة

طقس
طقس
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً /الأحد/ نهارا طقس شديد الحرارة رطب على مناطق من السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الجديدة 38 24

6 اكتوبر 38 24

بنهــــا 37 25

دمنهور 36 24

وادى النطرون 37 24

كفر الشيخ 34 25

بلطيم 34 25

المنصورة 37 24

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 36 24

رفح 35 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 24

كاترين 33 20

الطور 38 26

طابا 37 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

الاسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 23

السلوم 34 22

سيوة 38 22

رأس غارب 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 28

شلاتين 39 29

حلايب 36 29

أبو رماد 37 28

مرسى حميرة 39 28

أبرق 39 29

جبل علبة 37 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 39 24

بني سويف 39 24

المنيا 40 23

أسيوط 41 25

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادى الجديد 43 26

أبوسمبل 43 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 43 33

المدينة 44 33

الرياض 46 32

المنامة 42 34

أبوظبى 45 32

الدوحة 39 32

الكويت 50 38

دمشق 37 18

بيروت 31 26

عمان 33 22

القدس 32 21

غزة 32 23

بغداد 48 33

مسقط 36 32

صنعاء 29 16

الخرطوم 39 26

طرابلس 36 27

تونس 42 25

الجزائر 33 26

الرباط 28 19

نواكشوط 32 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 34 18

إسطنبول 31 20

إسلام آباد 38 28

نيودلهى 34 28

جاكرتا 34 24

بكين 32 21

كوالالمبور 31 24

طوكيو 32 25

أثينا 35 24

روما 38 23

باريس 30 15

مدريد 37 20

برلين 22 14

لندن 25 13

مونتريال 25 16

موسكو 25 13

نيويورك 30 21

واشنطن 31 20

أديس أبابا 21 12

يسود طقس شديد الحرارة

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