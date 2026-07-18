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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التقديم للمدارس العسكرية الرياضية 2026.. دليل الشروط والمستندات وخطوات القبول

المدارس الرياضية العسكرية
المدارس الرياضية العسكرية
خالد يوسف

تُعد المدارس العسكرية الرياضية وجهة مثالية للطلاب الموهوبين رياضيًا، حيث تفتح أبوابها سنويًا لاستقبال دفعة جديدة من الأبطال الواعدين، ومع اقتراب موسم التقديم لعام 2026، يتساءل الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن الشروط الأساسية للالتحاق، والأوراق المطلوبة، والمواعيد الرسمية لسحب الملفات؛ لضمان فرصة الانضمام لهذا النظام التعليمي والرياضي المتكامل والمتميز.


آخر موعد للتقديم في المدارس العسكرية الرياضية

أعلنت القوات المسلحة، فتح باب التقديم في المدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي المقبل 2026 - 2027

كيفية التقديم في المدارس العسكرية الرياضية

 يتم التقديم في المدارس العسكرية الرياضية إلكترونيًا، وذلك من خلال زيارة الرابط الإلكتروني بالضغط هنا.

اختبارات القبول في المدارس العسكرية الرياضية

- الكشف الطبي.
- الاختبار البدني والمهاري.
- الاختبار العلمي.
- الاختبار النفسي.
- الكشف الطبي المتقدم.
- الاختبار النفسي.
- الاختبار الشخصي «الهيئة».

شروط القبول العامة في المدارس العسكرية الرياضية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.
- أن يكون الطالب من أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية «عن غير طريق التجنس».
- ألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى.
- يُقبل طلاب المراحل الدراسية «الإعدادية - الثانوية» طبقًا لشروط السن والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- أن يتناسب سن الطالب والمناهج الدراسيـة مـع مرحلته الدراسية طبقًا لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة.
- أن يكون حَسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.


- ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبيًا من أي مدرسة سابقة.
- في حالة قبول الطالب بإحدى المدارس العسكرية الرياضية يمنح مهلة «30 يومًا» لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة العسكرية الرياضية المتقدم للالتحاق بها، ويحق لإدارة المدرسة العسكرية الرياضية إعادة تحويل الطالب إلى المدارس الحكومية بالصف المناظر له في حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة.
- أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة «العلمية - الطبية - النفسية - البدنية - الرياضية - النمط والقوام الجسماني - المواجهة الشخصية» كشرط أساسي للقبول.
- حصول الطالب على بطولة مستوى «منطقة / جمهورية» كشرط تفضيلي للقبول للمرحلة الإعدادية وشرط أساسي للقبول للمرحلة الثانوية.


- عدم جواز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها.
- حصول الطالب على نسبة مئوية 70% فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات البدنية والمهارية «العامة والخاصة» كشرط أساسي للقبول.

شروط القبول في المدارس العسكرية الرياضية المرحلة الإعدادية

1- الصف الأول الإعدادي: حصول الطالب على المركز «الأول / الثاني / الثالث» على مستوى المنطقة وحتى المركز «السادس» على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام «كشرط تفضيلي».

2- الصف الثاني الإعدادي: حصول الطالب على المركز «الأول / الثاني» على مستوى المنطقة و حتى المركز «الخامس» على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام «كشرط تفضيلي».

3- الصف الثالث الإعدادي: حصول الطالب على المركز «الأول» على مستوى المنطقة أو المركز «الأول / الثاني / الثالث» على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام «كشرط تفضيلي».

شروط القبول في المدارس العسكرية الرياضية المرحلة الثانوية

1- الصف الأول الثانوي: حصول الطالب على المركز «الأول / الثاني / الثالث» على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام «كشرط أساسي للقبول».

2- الصف الثاني الثانوي: حصول الطالب على المركز «الأول / الثاني» على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام «كشرط أساسي للقبول».

3- الصف الثالث الثانوي: حصول الطالب على المركز «الأول» على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام «كشرط أساسي للقبول».

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