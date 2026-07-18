تشابه أم صدفة؟.. إطلالة عمرو دياب وتامر حسني تثير حديث الجمهور

أثار النجمان عمرو دياب وتامر حسني حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ، بعد طرح البوسترات الدعائية لألبوميهما المنتظرة لصيف 2026 ، حيث لاحظ عدد كبير من الجمهور تشابه الإطلالة التي ظهر بها النجمان.

إطلالة عمرو دياب وتامر حسني

وظهر كل من عمرو دياب وتامر حسني بملابس صيفية يغلب عليها اللون الأبيض، مع قميص مفتوح ونظارة شمسية، وهو ما دفع الجمهور للمقارنة بين البوسترين، خاصة مع طرحهما فى نفس التوقيت .

وجاء هذا التشابه بالتزامن مع إعلان النجمين عن ألبوماتها المنتظرة، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور، خاصة أن عمرو دياب وتامر حسني يعدان من أبرز نجوم الغناء الذين ترتبط أعمالهم بموسم الصيف، ودائمًا ما تحظى إصداراتهما باهتمام واسع.

تعليقات الجمهور على تشابه إطلالة عمرو دياب وتامر حسني

وانقسمت تعليقات المتابعين بين من رأى أن التشابه مجرد صدفة مرتبطة بأجواء الصيف والموضة المنتشرة، وبين من اعتبر أن كل نجم يمتلك أسلوبه الخاص وحضوره المختلف، مؤكدين أن المنافسة بينهما تظل مرتبطة بالموسيقى والأعمال التي يقدمانها.

ألبوم عمرو دياب

ويواصل عمرو دياب التحضير لطرح ألبومه الجديد «حبيتك»، بعدما بدأ الترويج له خلال الفترة الأخيرة، بينما يستعد تامر حسني لطرح ألبومه «مش هتتكرر»، وسط حالة من الترقب من جمهورهما.

ألبوم تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني، بوستر ألبومه الجديد الذي يحمل اسم مش هتكرر، وينتظر طرحه خلال الموسم الصيفي الجاري.

وظهر تامر حسني، على بوستر ألبوم مش هتكرر، بإطلالة صيفية معبرا عن الموسم الذي سيتم طرح الألبوم فيه.