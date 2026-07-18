فرج عامر: الأهلي يحسم صفقة سفيان بنجديدة مقابل 4 ملايين دولار| تفاصيل

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن انتقال المهاجم المغربي سفيان بنجديدة إلى صفوف النادي الأهلي، في صفقة وصفها بالتاريخية.

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وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “سفيان بنجديدة يودّع القلعة وينتقل إلى الأهلي في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 4 ملايين دولار، لتصبح واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ البطولة المحلية المغربية.”

وحتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من النادي الأهلي أو نادي اللاعب يؤكد إتمام الصفقة، لتظل تصريحات فرج عامر في إطار الأنباء المتداولة انتظارًا للإعلان الرسمي من الأطراف المعنية.