خالد الغندور: محمد شريف يتمسك بالاحتراف ويرفض الانتقال لأي نادٍ مصري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مصدر مقرب من محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، أن اللاعب يرفض حتى الآن فكرة الرحيل إلى أي نادٍ داخل الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الحالية، كما يرفض الدخول في أي صفقة تبادلية قد يعقدها الأهلي.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن شريف أبلغ وكيله بضرورة البحث عن عرض احتراف خارجي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يفضل استكمال مشواره خارج مصر حال الاستقرار على رحيله عن الأهلي، ولا يضع خيار الانتقال إلى أي نادٍ محلي ضمن أولوياته في الوقت الحالي.

واختتم الغندور أن النادي المصري دخل في مفاوضات أيضًا مع محمد شريف مهاجم الأهلي وهناك ترحيب من مجلس إدارة الأحمر.