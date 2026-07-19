مصرع شخصين في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" وقع مساء السبت بطريق عرب العوامر بمركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" بطريق عرب العوامر ووجود وفيات.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " عمرو . غ . ع " ، و " طه. ج . ص " مقيمان مركز ابنوب وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.