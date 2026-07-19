برونزية المونديال.. إنجلترا تحتفل بالمركز الثالث بعد الفوز على فرنسا بـ 6 أهداف | شاهد

أنهى منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بصورة مميزة، بعدما حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية إثر فوزه المثير على منتخب فرنسا بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب ميامي ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته مبكرًا ونجح في هز الشباك سريعًا، قبل أن يواصل تفوقه الهجومي ويقدم واحدة من أكثر المباريات متعة وغزارة تهديفية في النسخة الحالية من البطولة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، تسلم لاعبو منتخب إنجلترا الميداليات البرونزية خلال مراسم التتويج الرسمية، قبل أن يتوجهوا إلى المدرجات لتحية الجماهير التي ساندت الفريق طوال البطولة، في مشهد عكس حالة السعادة والرضا بعد إنهاء المنافسات بالمركز الثالث.

وجاءت أهداف المنتخب الإنجليزي عن طريق ديكلان رايس الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، وأضاف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة، بينما تألق بوكايو ساكا بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق السابعة والثلاثين والسادسة والأربعين والسابعة والثمانين، قبل أن يختتم جود بيلينجهام مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس في الدقيقة الثامنة والتسعين.

وفي المقابل، حاول المنتخب الفرنسي العودة إلى أجواء المباراة رغم التأخر في النتيجة، حيث سجل كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين الثامنة والأربعين والسادسة والستين، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والخمسين، بينما أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والتسعين، إلا أن تلك المحاولات لم تكن كافية لتغيير النتيجة.

وبهذا الانتصار، يختتم منتخب إنجلترا مشاركته في كأس العالم 2026 بالحصول على المركز الثالث، بينما أنهى المنتخب الفرنسي البطولة في المركز الرابع، بعد مواجهة ستظل واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة من حيث عدد الأهداف والأداء الهجومي المميز من كلا المنتخبين.

