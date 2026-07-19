قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام الحلبي: إيران تريد فرض السيطرة الكاملة على الخليج العربي ومضيق هرمز
تفاصيل سعر عيار 24 الآن
حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح احتياطًا لِلتأكد مِن دُخُول الوقت؟
سعر ومواصفات BMW M3 موديل 2026 في السعودية
صحيفة أمريكية: ترامب يلعب الجولف في وقت مقتــل جنوده بصواريخ إيران
ترامب: من واجبنا عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
بعد إعلان الاعتزال.. أحمد الأحمر قائد الزمالك السابق في كرة اليد ينضم إلى البنك الأهلي
برونزية المونديال.. إنجلترا تحتفل بالمركز الثالث بعد الفوز على فرنسا بـ 6 أهداف | شاهد
«مبابي»: متأكد أن ميسي سيسجل لكنني كنت أفضل ألا أكون الهداف التاريخي للمونديال وأن أكون في النهائي
عمرو أديب يُشيد ببطل إنقاذ أسرة الغربية: أحمد أنقذ حياة أسرة كاملة ويستحق التكريم.. فيديو
ديشامب يودع منتخب فرنسا برسالة مؤثرة بعد نهاية مشواره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برونزية المونديال.. إنجلترا تحتفل بالمركز الثالث بعد الفوز على فرنسا بـ 6 أهداف | شاهد

منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
رباب الهواري

أنهى منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بصورة مميزة، بعدما حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية إثر فوزه المثير على منتخب فرنسا بنتيجة ستة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب ميامي ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.

https://x.com/beINSPORTS/status/2078622307543548154/video/1?s=46

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته مبكرًا ونجح في هز الشباك سريعًا، قبل أن يواصل تفوقه الهجومي ويقدم واحدة من أكثر المباريات متعة وغزارة تهديفية في النسخة الحالية من البطولة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

وعقب إطلاق صافرة النهاية، تسلم لاعبو منتخب إنجلترا الميداليات البرونزية خلال مراسم التتويج الرسمية، قبل أن يتوجهوا إلى المدرجات لتحية الجماهير التي ساندت الفريق طوال البطولة، في مشهد عكس حالة السعادة والرضا بعد إنهاء المنافسات بالمركز الثالث.

وجاءت أهداف المنتخب الإنجليزي عن طريق ديكلان رايس الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، وأضاف إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة، بينما تألق بوكايو ساكا بتسجيل ثلاثة أهداف في الدقائق السابعة والثلاثين والسادسة والأربعين والسابعة والثمانين، قبل أن يختتم جود بيلينجهام مهرجان الأهداف بإحراز الهدف السادس في الدقيقة الثامنة والتسعين.

وفي المقابل، حاول المنتخب الفرنسي العودة إلى أجواء المباراة رغم التأخر في النتيجة، حيث سجل كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين الثامنة والأربعين والسادسة والستين، وأضاف برادلي باركولا الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والخمسين، بينما أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الرابع في الدقيقة السادسة والتسعين، إلا أن تلك المحاولات لم تكن كافية لتغيير النتيجة.

وبهذا الانتصار، يختتم منتخب إنجلترا مشاركته في كأس العالم 2026 بالحصول على المركز الثالث، بينما أنهى المنتخب الفرنسي البطولة في المركز الرابع، بعد مواجهة ستظل واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة من حيث عدد الأهداف والأداء الهجومي المميز من كلا المنتخبين. 
 

منتخب انجلترا منتخب فرنسا كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

سعر الدولار اليوم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي فوق الـ55 مليارًا

الذهب

5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

أموال

150مليون جنيه.. صاحب محلات قطع غيار سيارات يستولى على أموال المواطنين بالأميرية

مريم أمين

مريم أمين تعلن توقفها عن تقديم برنامج "من ماسبيرو"

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

ترشيحاتنا

موز

حقيقة صادمة عن الموز.. هل يزداد وزنه 80% بعد الحصاد؟

جولة

جولة مسئولين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطوبس

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض تشارك باحتفالية القنصلية المصرية في أسطنبول بذكرى ثورة 23 يوليو

بالصور

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد