سعر الدولار الآن في البنوك

يستمر ثبات أسعار الدولار في مواجهة الجنيه خلال أول تعاملات له صباح اليوم الأحد 19-7-2026.

مواعيد العمل في البنوك

وبدأت البنوك عملها اعتبارا من صباح اليوم الأحد بعد انتهاء إجازة القطاع المصرفي مساء أمس السبت.

سعر الدولار

واستقر سعر الدولار في تداولات البنوك المصرية منذ الخميس الماضي بعد زيادة اقتربت من 17 قرشًا قبل يومين.

الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.49 جنيه للشراء و 50.59 جنيه للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنكي فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني.

سجل ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيه للشراء و 50.55 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.48 جنيه للشراء و50.58 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، قناة السويس".

الدولار في معظم البنوك

وصل متوسط سعر الدولار 50.5 جنيه للشراء و 50.6 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، التعمير والإسكان، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الإسلامي".

أعلى سعر دولار

وبلغ سعر أعلى دولار 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع في بنوك نكست و سايب.