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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيثم الهواري: التعاون الزراعي مع تنزانيا يعزز الأمن الغذائي

هيثم عكرى
هيثم عكرى
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا تمثل خطوة اقتصادية استراتيجية نحو بناء شراكات إنتاجية مستدامة مع دول شرق أفريقيا، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاستثمارات الزراعية وتنويع مصادر الإنتاج.

وقال الهواري إن التوجه نحو الاستثمار الزراعي في تنزانيا يعكس رؤية اقتصادية تعتمد على تأمين سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في القارة الأفريقية، بما يحد من تأثير التقلبات العالمية على أسواق الغذاء ويعزز استقرار السوق المحلية.

وأضاف أن التجارب المصرية في عدد من الدول الأفريقية تؤكد نجاح هذا النهج؛ ففي السنغال أسهم التعاون في مجالات الري الحديث ونقل التكنولوجيا الزراعية في دعم الإنتاجية، بينما وفرت الشراكات مع أوغندا فرصاً واعدة للاستثمار في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، كما ساهم التعاون الاقتصادي مع الكاميرون في تنشيط التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وهو ما يعكس قدرة الشراكات الأفريقية على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة للطرفين.

وأشار إلى أن تطوير البنية اللوجستية، سواء من خلال توسعة ميناء دار السلام أو إنشاء خط ملاحي مباشر مع ميناء سفاجا، يمثل عاملاً حاسماً في خفض تكاليف النقل، وتقليص زمن وصول السلع، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية داخل أسواق شرق ووسط أفريقيا.

وأوضح الهواري أن تكامل الخبرة المصرية في مجالات الزراعة الحديثة، وإدارة المياه، والتصنيع الغذائي، مع الإمكانات الزراعية الكبيرة التي تمتلكها تنزانيا، يوفر فرصة حقيقية لإقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تحقق قيمة مضافة، وتدعم الصناعات الغذائية، وترفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في القارة الأفريقية

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