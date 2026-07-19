بيان مهم لوزارة الدفاع الكويتية بشأن العدوان الإيراني على أراضيها

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، أن القوات المسلحة رصدت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم اعتراضها والتعامل معها.

وصرح في بيان،: إن العدوان الإيراني الآثم مستمر في استهداف المنشآت المدنية والحيوية في البلاد، حيث طالت الاعتداءات منشآت تابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة؛ مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المرافق والمنشآت الحيوية التابعة لها.

وشدد على أن القوات المسلحة ستستمر في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.