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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الرئيس التنفيذي للنجمة السعودي يكشف لصدى البلد حقيقة فسخ عقد دونجا

دونجا
دونجا
القسم الرياضي

حصل موقع صدى البلد على رد رسمي من نادي النجمة السعودي حول حقيقة فسخ عقد نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق ورحيله في الموسم المقبل.

ونفى عمار داهش، الرئيس التنفيذي لنادي النجمة السعودي، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن فسخ عقد المصري نبيل عماد "دونجا" لاعب الفريق، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأكد داهش، في تصريحات خاصة، أن عقد دونجا مع نادي النجمة لا يزال ساريًا، ولم يتم اتخاذ أي قرار يتعلق بفسخه، مشددًا على أن اللاعب مستمر مع الفريق بصورة طبيعية استعدادًا للموسم الجديد.

وأضاف الرئيس التنفيذي لنادي النجمة السعودي أن إدارة النادي لا تلتفت إلى الشائعات، وتركز حاليًا على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل للمنافسات المقبلة، مطالبًا الجماهير بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة، والاعتماد فقط على البيانات والتصريحات الرسمية.

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