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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يوضح للجنة التراخيص باتحاد الكرة تفاصيل قضايا إيقاف القيد

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

رد نادي الزمالك ، بشكل رسمي على لجنة التراخيص في الاتحاد المصري لكرة القدم ، بشأن الملفات المتعلقة بحصوله على الرخصة للمشاركة في البطولات القارية.

وقام الزمالك بارسال المستندات الخاصة بـ 21 قضية لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بهم بدأ من تواريخ صدور القرارات أو توقيع العقوبات وإيقاف القيد.

وشمل رد الزمالك على توضيح الاجراءات التي تم اتخاذها في سبيل حل القضايا التي صدر فيها أحكام نهائية قبل يوم 31 مارس الذي يتعلق بحصول النادي على الرخصة القارية.

وكان الزمالك قد أنهى عدد من القضايا المتعلقة بإيقاف القيد ورفع العقوبات عليه بعد تسديد الغرامات ويتبقى ملفين يحاول النادي التخلص منهم خلال الفترة المقبلة 

ومالزال الزمالك في مرحلة التواصل مع إبراهيم نداي ونادي أولكساندريا الأوكراني، بشان المستحقات المالية المعلقة على أن يتم التوصل لحل نهائي خلال الأيام المقبلة.

ووضح نادي الزمالك للجنة القضايا الأخرى التي لا تتعلق حاليا بالحصول على الرخصة القارية والتي صدر فيها أحكام بعد 31 مارس 

وفي الوقت الحالي تواصل لجنة التراخيص في الاتحاد المصري لكرة القدم فحص المستندات من قبل نادي الزمالك قبل صدور قرار نهائي بشأن الرخصة القارية والمشاركة في البطولات خلال الموسم المقبل.

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