الزمالك يرسل ردوده إلى لجنة التراخيص بشأن 21 ملفًا.. وانتظار القرار النهائي

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الزمالك أرسل، أمس، ردوده الرسمية إلى لجنة التراخيص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد الاستفسارات التي وجهتها اللجنة خلال الفترة الماضية.

وتضمنت الردود مستندات وإيضاحات تخص 21 ملفًا مرتبطًا بقضايا وأحكام دولية، مع توضيح تاريخ صدور كل قرار، وتاريخ توقيع عقوبة حظر القيد، والإجراءات التي اتخذها النادي بشأن كل ملف.

الزمالك

وأوضح الزمالك، وفقًا للمستندات، أن جميع الملفات الواردة في الردود تتعلق بقرارات صدرت قبل 31 مارس، وهو التاريخ المرجعي المعتمد في ملف التراخيص. كما أكد النادي سداد المستحقات في عدد من القضايا، من بينها ملفات فرجاني ساسي، وسامسون أكينيولا، وعمر فرج، ونهضة الزمامرة، مع إرفاق مستندات تفيد برفع عقوبات إيقاف القيد وتحويل المستحقات إلى أصحابها.

وأشار النادي إلى أنه سدد الغرامات في بعض الملفات وينتظر استكمال الإجراءات الخاصة برفع القيد، مثل قضية سانت إتيان، بينما لا تزال ملفات إبراهيم نداي وملفي أولكساندريا قيد التفاوض بعد مخاطبة الأطراف المعنية، في انتظار الرد النهائي. كما أوضح أن القضايا غير المرتبطة بالرخصة صدرت قراراتها بعد 31 مارس، وهو ما تم توضيحه للجنة، التي من المنتظر أن تفحص جميع المستندات قبل إصدار قرارها النهائي بشأن استيفاء الزمالك لمتطلبات الحصول على الرخصة.