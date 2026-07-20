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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يقترب من تسجيل إيرادات قياسية تتجاوز 9 مليارات دولار بسبب كأس العالم

بطولة كأس العالم
بطولة كأس العالم
أ ش أ

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتحقيق إيرادات قياسية غير مسبوقة تتجاوز 9 مليارات دولار من بطولة كأس العالم، مستفيدا من زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا واتساع نطاق الحقوق التجارية والبث التلفزيوني، وذلك عقب إسدال الستار على منافسات البطولة أمس الأحد.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن البطولة شهدت للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32، وهو ما رفع إجمالي عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات، ومدد فترة المنافسات من أربعة أسابيع إلى ستة أسابيع.

وأضافت الشبكة أن هذا التوسع أتاح للفيفا بيع المزيد من حقوق البث التلفزيوني، وطرح أعداد أكبر من التذاكر، وتوفير فرص تجارية وتسويقية إضافية للشركات الراعية، فضلًا عن الوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، يقود استراتيجية للتوسع التجاري تستهدف تعظيم العوائد المالية للبطولة، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته المنافسات.

ورغم الانتقادات التي واجهها الفيفا بسبب ارتفاع أسعار التذاكر، والتي تراوحت بين 60 دولارا وأكثر من 10 آلاف دولار، جاءت معدلات الإقبال قوية، إذ بلغت نسبة إشغال الملاعب في دور المجموعات 99%، وفقا لبيانات شركة "فوتبول بنشمارك" المتخصصة في التحليلات الرياضية.

وفي سياق متصل، بدأ إنفانتينو طرح فكرة زيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخبا في كأس العالم 2030، موضحًا أن الاتحاد سيدرس هذا المقترح بعد انتهاء البطولة.

ويرى خبراء ومحللون أن زيادة عدد المنتخبات ستوسع قاعدة الدول المشاركة، بما يعزز انتشار اللعبة عالميًا، حتى وإن ظلت المنافسة على اللقب مقتصرة على عدد محدود من المنتخبات.

وفي إطار خطط التطوير، يعتزم فيفا تخصيص 2.7 مليار دولار لتمويل برامج تطوير كرة القدم لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء خلال الفترة من 2027 إلى 2030، ضمن برنامج "FIFA Forward 4.0".

 ورصد الاتحاد ميزانية أولية تبلغ 6 مليارات دولار لتنظيم بطولة كأس العالم 2030، التي ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة، وسط توقعات بأن تكون النسخة الأكبر والأعلى عوائد تجارية في تاريخ المسابقة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إيرادات قياسية

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