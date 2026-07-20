كان زمانك النهاردة بتدرب الزمالك.. حسن شحاتة ينتقد معتمد جمال

وجه حسن شحاتة، نجم الكرة المصرية السابق، رسالة عتاب إلى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب عدم تقديمه استقالته من تدريب الفريق الأبيض بعد نهاية الموسم المنقضي.

وقال حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "معتمد جمال، أنت غلطان إنك مقدمتش استقالتك من نادي الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي والتتويج بالدوري".

وأضاف: "لو كنت قدمت استقالتك كان زمانك النهاردة بتدرب نادي الزمالك".

والجدير بالذكر أن معتمد جمال، قاد نادي الزمالك للتتويج ببطولة الدوري في الموسم الماضي والوصول إلى نهائي الكونفدرالية قبل الخسارة أمام اتحاد العاصمة.