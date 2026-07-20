لاعب الأهلي السابق: الزمالك سيدفع ثمن رحيل حسام عبدالمجيد

كشف عمرو الحديدي، لاعب النادي الأهلي السابق، أن الإسباني لويس دي لا فوينتي نجح في التفوق تكتيكيًا على منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم، مشيدًا بما قدمه المنتخب الإسباني خلال البطولة.

وقال عمرو الحديدي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة CBC: "لويس دي لا فوينتي قدم عملًا كبيرًا مع منتخب إسبانيا، ولعب على جميع مفاتيح قوة الأرجنتين، وكان قد قال، بعد مباراة مصر الودية، إنه سيعدل رؤيته وتخطيطه عقب التعادل".

وأضاف: "الكاف هو من يسعى إلى مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، والأهلي لم يفرض نفسه أو يطلب ذلك".



وتحدث عن مصطفى محمد، قائلًا: "مصطفى محمد كان مكسر الدنيا، ونجم كبير، ومش عارف مين اللي له مصلحة يخليه يعمل كده ويوصل للحالة دي مع نانت الفرنسي".



وأشاد الحديدي بأهمية مروان عطية داخل الأهلي، مؤكدًا: "مروان عطية هو رمانة ميزان النادي الأهلي، ومن الصعب جدًا الموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

واختتم تصريحاته بالحديث عن الزمالك، قائلًا: "حسام عبدالمجيد من أفضل المدافعين في مصر، والزمالك سيتأثر برحيله بكل تأكيد".