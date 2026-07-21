قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سدد دفعتين.. اتحاد طنجة المغربي يكشف تطورات أزمته مع الزمالك
حكم تضييع الوقت في الألعاب الإلكترونية.. دار الإفتاء تجيب
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 21-7-2026
بعد سماع انفجارات.. تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيراني حول محطة بوشهر النووية
بي إم دبليو تتيح اختيار وتخصيص السيارات للعملاء عبر ChatGPT
باريديس يواجه شبح الإيقاف بعد أحداث نهائي كأس العالم.. وعقوبات محتملة على الأرجنتين
وزير دفاع اليمن: القوات المسلحة جاهزة لمعركة إنهاء الانقلاب الحوثي
هل مشروع السايبر الترفيهي وأرباحه حلال؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
64 منتخبا.. رئيس كونميبول يفجر مفاجأة قوية بشأن كأس العالم 2030
تنسيق 2026 | القائمة الرسمية للجامعات الأهلية المعتمدة
قتلـى ومصابون.. اشتباكات في الأرجنتين عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026
إصابة قس وسائق في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قتلـى ومصابون.. اشتباكات في الأرجنتين عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين
الأرجنتين
حمزة شعيب

تحولت أجواء الحزن في الأرجنتين عقب خسارة المنتخب الوطني لقب كأس العالم 2026 أمام إسبانيا إلى أحداث مأساوية، بعدما شهدت عدة مدن حوادث دامية واشتباكات مع قوات الأمن، أسفرت عن سقوط قتلى وعشرات المصابين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في وقائع متفرقة تزامنت مع التجمعات الجماهيرية التي خرجت لدعم منتخب "التانجو"، رغم خسارته بهدف دون رد أمام إسبانيا في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة.

وفي مدينة روساريو، توفيت سيدة تبلغ من العمر 45 عامًا بعدما سقطت من صندوق شاحنة صغيرة كانت تستقلها خلال موكب للمشجعين، حيث تعرضت لإصابة قوية في الرأس أودت بحياتها في موقع الحادث.

أما في مدينة نيوكوين، فقد أسفر انفجار مفاجئ لألعاب نارية وسط تجمع جماهيري عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، بينما فتحت السلطات تحقيقًا للوقوف على أسباب الحادث.

وفي العاصمة بوينس آيرس، توفي رجل يبلغ من العمر 67 عامًا إثر إصابته بسكتة قلبية أثناء متابعته المباراة النهائية، كما تعاملت فرق الإسعاف مع عدة حالات طبية طارئة، بينها أزمات قلبية وصعوبات في التنفس، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت التقارير إلى إصابة نحو 20 شخصًا خلال التجمعات، من بينهم رجل سقط من ارتفاع يقارب أربعة أمتار، ما تسبب في إصابته بكسور، إلى جانب حالات تدافع وإصابات طفيفة، فضلًا عن تسجيل حالتي تسمم كحولي.

وعلى الصعيد الأمني، ألقت الشرطة القبض على 12 شخصًا على الأقل بعد اندلاع اشتباكات بالقرب من مسلة بوينس آيرس، حيث حاولت قوات الأمن تفريق الحشود التي تجمعت لدعم المنتخب.

وتطورت الأوضاع إلى مواجهات بعدما قام بعض المشجعين بإلقاء الزجاجات وأجسام صلبة على قوات الأمن، التي ردت باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع للسيطرة على الموقف.

وتعكس هذه الأحداث حجم الصدمة التي خلفتها خسارة المنتخب الأرجنتيني للقب العالمي، بعدما تحولت التجمعات الجماهيرية من مظاهر دعم ومساندة إلى حوادث مؤسفة وأعمال عنف في عدد من المدن.

الأرجنتين كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

الذهب

أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

إسبانيا

من إسبانيا إلى مصر.. كيف توزعت المكافآت المالية في أغلى نسخة بتاريخ كأس العالم؟

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

BMW الفئة الرابعة 2026

بسقف مكشوف .. سعر BMW الفئة الرابعة 2026 في السعودية

محركات جنرال موتورز

هجوم على سيارات شيفروليه بسبب خرطوم

نيسان أرمادا

نيسان أرمادا موديل 2027 تظهر بتصميم شرس

بالصور

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد