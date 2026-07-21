إسبانيا تكتب التاريخ بعد التتويج بمونديال 2026.. أرقام قياسية وإنجازات استثنائية

واصل المنتخب الإسباني فرض سيطرته على الساحة الكروية العالمية، بعدما توج بلقب كأس العالم 2026 عقب فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي شهدت تسجيل فيران توريس هدف الحسم في الدقيقة 106.

ونجح منتخب "لاروخا" في إضافة النجمة العالمية الثانية إلى سجله، بعد تتويجه الأول في مونديال 2010، ليصبح أول منتخب يحقق لقب كأس العالم مرتين خلال القرن الحادي والعشرين، مؤكدًا مكانته بين عمالقة كرة القدم.

ولم يتوقف إنجاز المنتخب الإسباني عند التتويج فقط، حيث واصل سلسلة نتائجه التاريخية بوصوله إلى 38 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف البطولات، ليحقق أطول سلسلة لا هزيمة لمنتخب أوروبي أو من أمريكا الجنوبية في تاريخ اللعبة.

كما دخلت إسبانيا سجل الأرقام القياسية في كأس العالم، بعدما أصبحت رابع منتخب يتوج باللقب دون أن يتأخر في النتيجة خلال أي مباراة بالبطولة، لتنضم إلى قائمة تضم إيطاليا في نسختي 1938 و1982، وألمانيا في مونديال 1990.

وعلى الصعيد الفردي، واصل لامين يامال كتابة التاريخ، بعدما أصبح بعمر 19 عامًا و6 أيام ثالث أصغر لاعب يتوج بكأس العالم بعد مشاركته في البطولة، خلف الأسطورة البرازيلية بيليه والإيطالي جيوسيبي بيرغومي.

من جانبه، أكد فيران توريس دوره الحاسم مع المنتخب الإسباني بعدما سجل هدف التتويج أمام الأرجنتين، ليرفع رصيده إلى 25 هدفًا خلال 65 مباراة دولية، مع استمرار تفوق "لاروخا" في جميع المباريات التي يسجل فيها مهاجم برشلونة، حيث لم يعرف المنتخب الخسارة خلالها.