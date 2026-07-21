هل يستفيد ريال مدريد ماليًا من تتويج كوكوريلا بالمونديال؟.. فيفا يحسم الجدل

أثار احتفال ريال مدريد بتتويج لاعبه الجديد مارك كوكوريلا بلقب كأس العالم 2026 تساؤلات حول إمكانية استفادة النادي الإسباني ماليًا من مشاركة اللاعب في البطولة.

ورغم إعلان ريال مدريد التعاقد مع كوكوريلا خلال فترة الانتقالات الصيفية، فإن سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تؤكد أن اللاعب تم تسجيله في قائمة منتخب إسبانيا وهو لاعب في تشيلسي، قبل انتقاله رسميًا إلى النادي الملكي.

وبحسب لوائح برنامج تعويض الأندية التابع لـ«فيفا»، يحصل النادي المسجل باسم اللاعب عند اعتماد قائمة المنتخب على المقابل المالي، ولا يتم تغيير اسم النادي حتى في حال انتقال اللاعب أثناء البطولة.

وبناءً على ذلك، لن يحصل ريال مدريد على أي عائد مالي من مشاركة كوكوريلا في كأس العالم 2026، بينما تذهب قيمة التعويض إلى تشيلسي، والتي تُقدر بنحو 285 ألف دولار بعد مشاركة اللاعب طوال البطولة.