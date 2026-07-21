إعلان القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2026

أعلن مجلس أمناء جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، بالشراكة مع دار الشروق، عن القائمة القصيرة للجائزة في دورتها السادسة لعام 2026، وذلك في ذكرى ميلاد الفنانة إيمان خيري شلبي، مؤسسة الجائزة.



تضم القائمة خمس روايات، وهي كالتالي، بالترتيب الأبجدي:

1. أنثى ذبابة الخيل، للكاتب محمد عبد السلام إدريس

2. سبع محاولات للطيران، للكاتبة مروة مجدي

3. سيرة 14 أم الغلام، للكاتبة شيماء جلهوم

4. القتل بدوام كامل، للكاتب محمد العبادي

5. يد الخالق وعصا الشيخ، للكاتب بهاء نجيب بغدادي



ومن المقرر الإعلان عن العمل الفائز بالجائزة في 9 سبتمبر 2026، بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الروائي خيري شلبي، على أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز.



تأتي فكرة الجائزة، كما أعلنت عنها إيمان خيري شلبي عام 2020، تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938–2011)، وتهدف إلى تقديم وجوه إبداعية جديدة في عالم الرواية، ومساعدة الكتّاب الذين لم تُتح لهم فرصة النشر من قبل في إصدار عملهم الروائي الأول. وتشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملًا روائيًا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية.