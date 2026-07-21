قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد الناصر زيدان يكشف لأول مرة سبب أزمته مع مرتضى منصور: خلاف "ماريوت" أشعل الأزمة .. فيديو
تحذيرات من وصوله لمدخرات المصريين .. كيف يواجه القانون النصب الإلكتروني؟
مشهد نادر | زغاريد وتكبيرات في تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع بالأقصر .. صور
الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا .. ماذا حدث؟
إسرائيل تتهم إيران بنقل آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق جبل الفأس
مخدرات وزواج عرفي | تفاصيل صادمة في بلاغ كاذب من زوجة بسبب حماتها بالسلام
السجل التجاري أون لاين .. كيفية الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات إلكترونيا
رئيس جيه بي مورجان يحذر رئيس وزراء بريطانيا من فرض ضرائب إضافية على البنوك
برعاية إنبي المصرية | تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال الأردنية بالغاز الطبيعي
الأهلي يوقع عقود ودية برشلونة في "كامب نو" 19 أغسطس| خاص
مصرع سائق التريلا | وقوع حادث أتوبيس سياحي يقل 25 إسبانيًا على طريق أبو سمبل
بـ الأرقام.. تفاصيل صفقة إنتقال سفيان بنجديدة لـ الأهلي| خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم سماح أنور في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

الفنانة سماح أنور
الفنانة سماح أنور
أوركيد سامي

شهدت الفنانة سماح أنور، أمس، تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الطويلة وما قدمته من أعمال تركت بصمة مميزة في السينما والدراما المصرية والعربية.

وجاء التكريم وسط أجواء احتفالية، بحضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما وضيوف المهرجان، حيث أعربت سماح أنور عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أن أي تقدير يحصل عليه الفنان يمثل دافعًا لمواصلة العطاء وتقديم أعمال تليق بجمهوره.

ويُعد هذا التكريم بمثابة تقدير لمسيرة فنية امتدت لسنوات، نجحت خلالها سماح أنور في تقديم مجموعة كبيرة من الأعمال المتنوعة بين الدراما والكوميديا، لتثبت موهبتها وقدرتها على تجسيد الشخصيات المختلفة، وهو ما جعلها تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.

كما شاركت الفنانة في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية التي حققت نجاحًا واسعًا، واستطاعت أن تحافظ على حضورها الفني من خلال اختيارات متنوعة تركت أثرًا لدى المشاهدين.

ويحرص مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، في كل دورة، على تكريم عدد من النجوم الذين أثروا الساحة الفنية العربية بإبداعاتهم، في إطار دعمه للحركة السينمائية وتعزيز التواصل الثقافي بين الفنانين وصناع السينما في الوطن العربي.

ويُعد تكريم سماح أنور، الذي أُقيم أمس، من أبرز محطات الدورة الحالية للمهرجان، تقديرًا لمشوارها الفني الحافل وإسهاماتها البارزة في إثراء الفن العربي على مدار سنوات طويلة.

الفنانة سماح أنور اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

ترشيحاتنا

سباحة بالزعانف

اتحاد الغوص والإنقاذ يعلن خطة النشاط المحلي والدولي لهذا الموسم

ميسي

ميسي يعود إلى الأرجنتين لفترة من الراحة بجانب عائلته

دياب

الاتحاد المصري يعلن أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة رابطة أندية القسم الأول

بالصور

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد