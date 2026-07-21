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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تدين التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة

مصر
مصر
أ ش أ

 أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت بأشد العبارات التهديدات التي تستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تنطوي عليه من تصعيد غير مسؤول من شأنه تقويض أمن واستقرار المنطقة، وتهديد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية والممرات المائية الحيوية، بما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت مصر - في بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء - على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية وكافة دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما شددت مصر على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

مصر العبارات التهديدات المملكة العربية السعودية

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