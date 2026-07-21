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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستقبل عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في بعض المحافظات لمتابعة الملفات الخدمية

اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء بمقر  الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من محافظات أسوان و سوهاج  وقنا والدقهلية والقليوبية وجنوب سيناء ، لبحث بعض الملفات الحيوية المرتبطة بالخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من المحافظات وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية وعدد من القيادات بالوزارة .

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأعضاء مجلسي الشيوخ و النواب ، مشيرة إلى حرص الوزارة علي التواصل والتنسيق المستمر مع النواب وتلتقي طلبات ومشكلات المواطنين فى دوائرهم المختلفة في محافظات الجمهورية والعمل على دراستها وسرعة حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين  والوزارات المعنية .

وخلال اللقاء استعرض النواب عدداً من مشكلات وطلبات المواطنين فى دوائرهم بعدد من الملفات ومنها إقامة سوق حضاري بديلاً لأحد الأسواق ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وتحسين حالة بعض الشوارع وتقنين أراضى الدولة والتصالح على بعض مخالفات البناء ومنظومة المخلفات وتحسين مستوي النظافة ودعم الوحدات المحلية بالمحافظات بالمعدات اللازمة والمحميات الطبيعية وتحديث وإصدار الأحوزة العمرانية للمدن والقري لخدمة المواطنين وتراخيص البناء .  

و أشاد أعضاء مجلس النواب بالجهود التى تقوم بها وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى ملفات عمل الوزارة ودفع وتيرة العمل في القطاعات الخدمية اليومية الخاصة بالمواطنين .

و أكدت د. منال عوض ، حرص الحكومة على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الجادين الراغبين فى التصالح والتقنين والمتابعة المستمرة لأي عقبات تواجه المواطنين وسرعة فحصها وحلها ، لافتة  إلى أن الوزارة تتابع كافة المشروعات الخدمية والتنموية التى تمس حياة المواطنين اليومية بالمحافظات للعمل على سرعة الانتهاء منها ورفع كفاءة الخدمات المحلية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال لقائها مع أعضاء مجلسي  النواب والشيوخ بمحافظة أسوان إلى حرصها علي دعم المحافظة لتلبية الاحتياجات العاجلة في العديد من الملفات الحيوية وعلي رأسها وضع منظومة للمخلفات الصلبة واقامة بعض مشروعات البنية التحتية من المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات وتوفير شركات القطاع الخاص للعمل في المنظومة والتصدي لاي مقالب عشوائية للقمامة.

كما استمعت الدكتورة منال عوض إلى بعض المطالب الخاصة بالنواب التي تمس حياة المواطنين في مختلف مدن محافظة أسوان ومن بينها توفير حدائق ومتنزهات عامة للمواطنين وتحسين البنية التحتية والمرافق الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتخفيض أسعار التقنين وتذليل أي عقبات في ملفي التصالح وتراخيص المباني وتحسين مستوي الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة في المراكز التكنولوجية للوحدات المحلية بأسوان ودعم المحافظة بأعمدة الإنارة وتوحيد الإجراءات والاشتراطات المطلوبة في الملفات المحلية اليومية المختلفة وتعظيم الموارد المحلية للمحافظة والاستغلال الأمثل لها وتحسين الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة باعتبارها من المحافظات السياحية بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المهمة للمواطنين .

ووجهت الدكتورة منال عوض، قيادات الوزارة والقطاعات المختصة بسرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من الأعضاء، بالتنسيق مع المحافظين والجهات المعنية والإدارات المختلفة بالوزارة، بما يساهم في تلبية طلبات المواطنين وحل مشكلاتهم وتحقيق التنمية في جميع محافظات الجمهورية.

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