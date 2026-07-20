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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة ميسي عقب خسارته للقب المونديال

ميسي
ميسي
حسام الحارتي

أعرب نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه على موقع إنستغرام الإثنين عن "ألمه الشديد للغاية"، وذلك في أول تصريح له بعد خسارة نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم أمام إسبانيا (0-1 بعد التمديد).
 

وكتب اللاعب البالغ 39 عاماً والذي ذرف الدموع عقب الهزيمة "الألم شديد للغاية، ومن الصعب أن يندمل هذا الجرح. لكنني أحتفظ أيضا بكل الجوانب الإيجابية".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني السابق "من الصعب اليوم أن نُقدّر حقاً ما حققناه، لكن هذا الفريق بلغ نهائيين لكأس عالم على التوالي".

كما هنّأ ميسي إسبانيا على إحرازها اللقب.

وتحدث ميسي عن الانتصارات المثيرة على إنجلترا ومصر والتي "ستبقى محفورة في ذاكرتنا إلى الأبد"، وعن "دعم بلد بأكمله"، وهو ما سمح لـ"ألبيسيليستي" بأن "يكون مرة أخرى بين أفضل منتخبات العالم".

وأضاف "مرة أخرى، نجحنا في الاتحاد كأمة واحدة، وأن نكون جميعا معا، نتقاسم الفخر الهائل بكوننا أرجنتينيين".

ولم يتطرق ميسي في رسالته إلى مستقبله مع المنتخب الوطني.

وسجل ابن مدينة روساريو 8 أهداف خلال البطولة، لكنه فشل في ترك بصمته في المباراة النهائية، شأنه شأن منتخب بلاده الذي عجز عن تهديد المنتخب الإسباني الأكثر تنظيما.

وفي كأس العالم، خسر ميسي نهائيين (2014 و2026) مقابل تتويجه بلقب واحد عام 2022 على حساب فرنسا.

نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي نهائي كأس العالم 2026 نجم برشلونة الإسباني

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