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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم رغبته في الرحيل.. تشيلسي يغلق الباب أمام لياو

لياو
لياو
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي لا يخطط للتعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، جناح ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم ارتباط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى "البلوز".

ووفقًا للصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن إدارة تشيلسي لا تضع لياو ضمن أهدافها في الميركاتو، مؤكدًا أن النادي لا يملك أي اهتمام بالتفاوض مع اللاعب، خلافًا لما تردد في بعض التقارير.

ويأتي ذلك في وقت يُتوقع فيه رحيل لياو عن ميلان، بعدما أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة، وسط تأكيدات بأنه يفضل الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني.

في المقابل، أبدت أندية من الدوريين التركي والسعودي اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب البرتغالي، إلا أن لياو لا يزال يمنح الأولوية للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى داخل القارة الأوروبية.

ويبقى مستقبل جناح ميلان مفتوحًا خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار وصول عرض يتوافق مع طموحاته الرياضية ورغبة النادي الإيطالي.

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