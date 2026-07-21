لامين يامال يكشف رسالة ميسي بعد نهائي كأس العالم: المستقبل لكم

كشف لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، عن تفاصيل الحديث الذي جمعه بالأرجنتيني ليونيل ميسي عقب نهاية نهائي كأس العالم 2026، والذي شهد تتويج "لا روخا" باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ونجح المنتخب الإسباني في حسم المباراة النهائية أمام الأرجنتين بهدف دون رد، سجله فيران توريس، ليعتلي منصة التتويج بطلاً للعالم.

وأوضح يامال أن ميسي كان أول المهنئين له بعد اللقاء، قائلاً: "هنأني على الفوز بالبطولة، وطلب مني الاستمرار في العمل، مؤكدًا أنني أمتلك إمكانيات كبيرة، وأن المستقبل سيكون ملكًا لجيلنا".

وأكد اللاعب الإسباني أن كلمات قائد الأرجنتين تحمل قيمة خاصة بالنسبة له، مضيفًا: "بالنسبة لي، ميسي هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، لذلك فإن سماع هذه الكلمات منه يعني الكثير".



واختتم يامال تصريحاته بالإشارة إلى أنه استغل الفرصة للتعبير عن إعجابه الكبير بالنجم الأرجنتيني، قائلاً: "كنت دائمًا من عشاق ليونيل ميسي، وحرصت على إخباره بمدى تقديري له بعد نهاية المباراة".