لامين يامال يخطف الأنظار بتاج ملكي خلال احتفالات إسبانيا بلقب كأس العالم

خطف النجم الإسباني الشاب لامين يامال الأنظار خلال احتفالات منتخب إسبانيا بالتتويج بلقب كأس العالم 2026، بعدما ظهر مرتديًا تاجًا ذهبيًا فوق حافلة المنتخب أثناء جولة الاحتفال في شوارع العاصمة مدريد.

وشارك يامال الجماهير الإسبانية الاحتفال باللقب العالمي، وسط أجواء استثنائية شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا لاستقبال أبطال العالم، عقب الفوز على منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وأثار ظهور نجم برشلونة بالتاج تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون رمزًا للمكانة التي وصل إليها اللاعب بعد مساهمته في تتويج إسبانيا باللقب العالمي، بينما تداولت الجماهير صوره بشكل كبير خلال الاحتفالات.

ويواصل لامين يامال كتابة التاريخ في سن مبكرة، بعدما توج بأول ألقابه في كأس العالم، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية في السنوات المقبلة.