الأهلي يوافق على تحمل جزء من راتب جراديشار.. و3 عروض على طاولة المهاجم

وافقت إدارة النادي الأهلي على تحمل جزء من راتب المهاجم السلوفيني نيك جراديشار؛ لتسهيل خروجه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي موافقة الأهلي في إطار تسهيل المفاوضات مع الأندية الراغبة في ضم اللاعب، بما يضمن حصوله على فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم خلال الموسم المقبل.

ويحظى جراديشار باهتمام 3 أندية، حيث تلقى عروضًا من سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي، إلى جانب عرض من أحد أندية الدوري المجري، فيما تدرس إدارة الأهلي بالتنسيق مع اللاعب العروض المقدمة لاختيار الوجهة الأنسب.

ومن المنتظر أن تُحسم وجهة المهاجم السلوفيني خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة الأهلي في إنهاء ملف اللاعبين الراحلين قبل انطلاق الموسم الجديد، مع اختيار العرض الذي يحقق أفضل استفادة فنية ومالية لجميع الأطراف.