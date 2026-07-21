ضربة قوية لغش المبيدات .. الزراعة تضبط 1400 عبوة مخالفة بكفر الزيات

نجحت حملة تفتيش موسعة شنتها وزارة الزراعة، بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية في ضبط 1400 عبوة مبيدات مخالفة، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على أسواق تداول المستلزمات الزراعية والتصدي للممارسات غير المشروعة،

وجاءت الحملة بالتنسيق بين المعمل المركزي للمبيدات، والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، ومديريتي الزراعة والتموين بالمحافظة.

ومن جهته أكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من المبيدات منتهية الصلاحية، وأخرى مقلدة تحمل علامات تجارية مغشوشة، إلى جانب مستحضرات محظور تداولها قانوناً، مشيرا إلى أنه تم التحفظ الكامل على المضبوطات، وتحرير محضرين بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المحافظات لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المحاصيل والأمن الغذائي.

وناشد المعمل المركزي للمبيدات جميع المزارعين بعدم شراء المبيدات إلا من المحال المرخصة، والتأكد من أنها مسجلة ومعتمدة من لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية وصحة الإنسان والبيئة.