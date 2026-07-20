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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محافظ الغربية: ضبط 1500 عبوة مبيدات محظورة خلال حملة رقابية مكثفة بكفر الزيات

ضبط اسمدة مجهولة المصدر بالغربية
ضبط اسمدة مجهولة المصدر بالغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية الزراعة بالغربية اليوم عن شن حملة رقابية مكثفة بمركز كفر الزيات عن ضبط 1500 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها، إلى جانب كميات أخرى من مواد مجهولة المصدر، وذلك ضمن جهود المحافظة لحماية المزارعين والحفاظ على جودة الإنتاج الزراعي.

حملات مديرية الزراعة 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتشديد الرقابة على أسواق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

 

ردع مخالفين 

كما تم تنفيذ الحملة بإشراف المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبالتنسيق مع المعمل المركزي للمبيدات، حيث تم المرور على عدد من منافذ تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وأسفرت أعمال التفتيش عن التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، مع إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تسمح بتداول أي مبيدات أو تقاوٍ غير معتمدة أو مجهولة المصدر، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة لحماية المزارعين من عمليات الغش، والحفاظ على الثروة الزراعية، وضمان وصول مستلزمات إنتاج آمنة ومطابقة للمواصفات بما يدعم الأمن الغذائي ويحقق أعلى معدلات الإنتاج.

 

حملات رقابية 

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن الحملات مستمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد وضبط أي مخالفات تمس سلامة مستلزمات الإنتاج الزراعي، داعيًا المزارعين إلى شراء المبيدات والتقاوي من المنافذ الرسمية والمحال المرخصة فقط، والتأكد من وجود البيانات المعتمدة على العبوات، مع سرعة الإبلاغ عن أي منتجات أو ممارسات مشبوهة، دعمًا لجهود الدولة في مكافحة الغش التجاري وصون مقدرات القطاع الزراعي.

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