رحمة أحمد: ابني مصطفى وش السعد.. وبعتبره شريكي في الحياة

تحدثت الفنانة رحمة أحمد عن علاقتها المميزة بابنها مصطفى، مؤكدة أنه يحتل مكانة خاصة في حياتها، وأن وجوده إلى جانبها يمنحها شعورًا بالسعادة والدعم، لافتة إلى أنها تعتبره شريكًا في تفاصيل حياتها اليومية.

وقالت رحمة أحمد، خلال لقائها مع الإعلامية لينا الطهطاوي في برنامج «لينا كلام تاني»: «أنا بشوف إن مصطفى ابني شريك في الحياة والمشوار على جميع الأصعدة، وبحس إن هو وشه حلو عليا».

وأضافت: «فأنا بحبه إن هو معايا مشاركني تفاصيل الحياة، وبحبه كابني، وبشوفه شخص مسلي، بس هو شقي أوي»



شاركت الفنانة رحمة أحمد متابعيها مشهد جديد لها ضمن فيلم «Toy Story 5»، والمقرر عرضه قريبًا بالسينمات، وينتظر الجمهور مشاهدته خاصةً أن الأجزاء الأربعة السابقة ارتبط الجمهور بها وجسدت جزءً من الطفولة بين قصة آندى الطفل والألعاب الخاصة به، وتطوره فى العمر والفِكر واستغنائه عن بعض الألعاب ثم قراره فى استخدامها مرة أخرى.