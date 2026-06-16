قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح جديد في البورصة.. صكوك سيادية وسندات خزانة قيمتها 14 مليار جنيه
النفط يفقد 10% من قيمته في يومين.. خام برنت يهبط لأدنى مستوى في 3 أشهر
القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ
ترامب: عودة الملاحة لمضيق هرمز ورفض تمويل إعادة إعمار إيران أو امتلاكها سلاحا نوويا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا
ترامب: سيتم فتح مضيق هرمز وسيكون بالمجان
مصرع وإصابة 5 أشخاص.. زلزال يضرب شمال غرب الصين
ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة
كامل الوزير: أتحمل مسئولية سداد 14 مليار يورو.. وأورد للدولة فائضًا بالدولار
وزير النقل لـ النواب: لا نحصل على مليم من الموازنة العامة.. ومشروعاتنا تمول نفسها
موجة حر واسعة تجتاح أوروبا هذا الأسبوع.. والحرارة تتجاوز المعدلات الموسمية بـ13 درجة
مجلس النواب يوافق على تمويل الخطين الثاني والثالث للقطار السريع ويرفع جلساته إلى 22 يونيو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رحمة أحمد تروج لـ«Toy Story 5».. والجمهور يترقب الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة

رحمة أحمد
رحمة أحمد
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة رحمة أحمد متابعيها مشهدًا جديدًا من فيلم Toy Story 5، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي. 

ويترقب الجمهور الفيلم بشغف، خاصة أن الأجزاء الأربعة السابقة حققت نجاحًا كبيرًا وارتبطت بذكريات الطفولة لدى الكثيرين، من خلال قصة «آندي» وعلاقته بألعابه المفضلة، وما شهدته رحلته من تطور ونضج عبر السنوات، وصولًا إلى قراراته التي غيّرت مصير تلك الألعاب.


ونشرت رحمة عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» جزءًا من تقديمها الأداء الصوتى للشخصية وعلقت عليها قائلةً: «فيلم Toy Story 5، الصوت العاربى، والفيلم سيكون بالسينمات يوم 18 يونيو».

https://www.instagram.com/reel/DZip9dVtiRv/?igsh=MWlkOTVqNG56dDc1OA==

وتعد هذه المشاركة الأولى لرحمة أحمد فى مجال دبلجة أفلام ديزنى، فى خطوة جديدة تضاف إلى مشوارها الفنى، بعد النجاحات التى حققتها فى الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء اختيار شركة ديزنى لرحمة أحمد لتجسيد شخصية «ليلى باد» بفضل ما تتمتع به من صوت مميز وحضور جماهيرى واسع، إلى جانب خفة ظلها التى جعلتها واحدة من أبرز نجمات الكوميديا فى جيلها، خاصة بعد نجاحها اللافت فى شخصية «مربوحة» بمسلسل «الكبير».

الفنانة رحمة أحمد فيلم Toy story 5 العرض السينمائي الدراما التلفزيونية مسلسل «الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

البانيه يفقد 90 جنيهًا دفعة واحدة.. تراجع حاد في أسعار الدواجن اليوم

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات.. تفاصيل الزيادة الجديدة المنتظرة اعتبارًا من يوليو 2026

شوبير ومصطفى

هذا الشبل من ذاك الأسد.. الفيفا يتغزل فى أحمد شوبير ونجله مصطفى

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

حملات مكثفة

لحماية صحة المواطنين| حملات مكثفة على محلات عصير القصب.. وتحرير 103 محاضر للمخالفين بالمنيا

بعد اتفاق واشنطن وطهران..هل يستعيد الذهب بريقه أم تفرض العوامل الاقتصادية كلمتها؟

بعد اتفاق واشنطن وطهران.. هل يستعيد الذهب بريقه أم تفرض العوامل الاقتصادية كلمتها؟

محافظ القاهرة

منذ 38 عامًا.. مركز معلومات شبكات المرافق يقود منظومة حماية البنية التحتية

بالصور

الشرقية ترفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة

اجتماع
اجتماع
اجتماع

القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجرى الجديد 1448هـ

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل

طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم
طريقة عمل المارون جلاسيه في المنزل.. حلوى فرنسية فاخرة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا
بطاطس كريمي بالجبنة الموتزاريلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد