رحمة أحمد تروج لـ«Toy Story 5».. والجمهور يترقب الجزء الخامس من السلسلة الشهيرة

شاركت الفنانة رحمة أحمد متابعيها مشهدًا جديدًا من فيلم Toy Story 5، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

ويترقب الجمهور الفيلم بشغف، خاصة أن الأجزاء الأربعة السابقة حققت نجاحًا كبيرًا وارتبطت بذكريات الطفولة لدى الكثيرين، من خلال قصة «آندي» وعلاقته بألعابه المفضلة، وما شهدته رحلته من تطور ونضج عبر السنوات، وصولًا إلى قراراته التي غيّرت مصير تلك الألعاب.



ونشرت رحمة عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» جزءًا من تقديمها الأداء الصوتى للشخصية وعلقت عليها قائلةً: «فيلم Toy Story 5، الصوت العاربى، والفيلم سيكون بالسينمات يوم 18 يونيو».

https://www.instagram.com/reel/DZip9dVtiRv/?igsh=MWlkOTVqNG56dDc1OA==

وتعد هذه المشاركة الأولى لرحمة أحمد فى مجال دبلجة أفلام ديزنى، فى خطوة جديدة تضاف إلى مشوارها الفنى، بعد النجاحات التى حققتها فى الدراما التلفزيونية خلال السنوات الأخيرة.

وجاء اختيار شركة ديزنى لرحمة أحمد لتجسيد شخصية «ليلى باد» بفضل ما تتمتع به من صوت مميز وحضور جماهيرى واسع، إلى جانب خفة ظلها التى جعلتها واحدة من أبرز نجمات الكوميديا فى جيلها، خاصة بعد نجاحها اللافت فى شخصية «مربوحة» بمسلسل «الكبير».