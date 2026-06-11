دنيا سامي برفقة رحمة أحمد أمام الحرم.. شاهد

شاركت الفنانة دنيا سامى، جمهورها مجموعة من الصور أثناء أدائها مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها على موقع «إنستجرام».

وظهرت دنيا سامى، فى الصور برفقة الفنانة رحمة أحمد، وعدد من صديقاتهم، حيث وثقتا لحظات من رحلتهما الروحانية داخل الأراضى المقدسة.

وتشارك دنيا سامى ورحمة احمد فى فيلم «الكلام على ايه»، المعروض حاليا فى السينمات، بطولة كل من: أحمد حاتم وآية سماحة ودنيا سامى ومصطفى غريب وخالد كمال وسيد رجب وانتصار وجيهان الشماشرجى وحاتم صلاح، وهو سيناريو وحوار أحمد بدوى، وإنتاج أحمد يوسف، وقصة وإخراج ساندرو كنعان.