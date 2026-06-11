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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا سامي برفقة رحمة أحمد أمام الحرم.. شاهد

رحمة احمد ودنيا سامى
رحمة احمد ودنيا سامى
يمنى عبد الظاهر

شاركت الفنانة دنيا سامى، جمهورها مجموعة من الصور أثناء أدائها مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها على موقع «إنستجرام».

وظهرت دنيا سامى، فى الصور برفقة الفنانة رحمة أحمد، وعدد من صديقاتهم، حيث وثقتا لحظات من رحلتهما الروحانية داخل الأراضى المقدسة.

وتشارك دنيا سامى ورحمة احمد فى فيلم «الكلام على ايه»، المعروض حاليا فى السينمات، بطولة كل من: أحمد حاتم وآية سماحة ودنيا سامى ومصطفى غريب وخالد كمال وسيد رجب وانتصار وجيهان الشماشرجى وحاتم صلاح، وهو سيناريو وحوار أحمد بدوى، وإنتاج أحمد يوسف، وقصة وإخراج ساندرو كنعان.

الفنانة دنيا سامى أدائها مناسك العمرة الفنانة رحمة أحمد الكلام على ايه أحمد حاتم وآية سماحة ومصطفى غريب جيهان الشماشرجى

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