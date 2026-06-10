وفاة عم الفنان حميد الشاعري

أعلن الشاعر والملحن وليد الشاعري عن وفاة عمه أحمد الشاعري، الذي يُعد أيضًا عم النجم حميد الشاعري.



وكتب وليد الشاعري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً : "توفى إلى رحمة الله عمي أحمد الشاعري، برجاء الدعاء، وبارك الله فيكم".

وكان قد رُزق النجم حميد الشاعري بأول حفيد من ابنته نبيلة، وأطلقت الأسرة عليه اسم نوح، وهو نفس اسم شقيقها، نجل حميد الشاعري.

ويذكر ان "الكابو" قد احتفل بزفاف ابنته نبيلة في حفل استثنائي جمع نخبة من نجوم الوطن العربي، على رأسهم عمرو دياب، ومحمد حماقي، ونجوم التسعينيات هشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى قمر، وعدد كبير من أصدقائه من الوسط الفني والإعلامي، في ليلة وصفها الحاضرون بأنها "ليلة من زمن الفن الجميل"